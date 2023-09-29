"Делают себе новые зубы": в Германии разгорелся скандал из-за украинских беженцев

После выступления немецкого оппозиционера раскритиковали коллеги в политике и даже местные стоматологи.

В Германии оппозиция возмутилась тем, что беженцы из Украины могут позволить себе посещать стоматологов, тогда как местные жители не имеют на это средств. Об этом пишет DW.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выступил на ток-шоу на телеканале Welt. Он говорил о миграции и заявил, что население Германии уже раздражается из-за наплыва беженцев.

"Население сходит с ума, когда видит, что 300 тысяч просителей убежища получили отказ, но не покидают страну, а получают всевозможные социальные услуги, полную медицинскую помощь. Они сидят у врача и делают новые зубы, а немецкие граждане при этом не могут записаться на прием", — сказал Мерц.

Его высказывания возмутили общество, а канцлер Германии Олаф Шольц, прямо не называя лидера ХДС, призвал политические силы к единству.

После выступления оппозиционера его раскритиковали даже немецкие стоматологи.

"Честно говоря, я не могу понять высказываний Фридриха Мерца. Обычно записаться на прием к стоматологу несложно", — сказал председатель ассоциации стоматологов Германии Кристоф Бенц в комментарии изданию Wirtschaftswoche.

Издание отмечает, что беженцы имеют ограниченный доступ к медицинским услугам, а к стоматологам могут попасть только имея острую зубную боль.

Ранее Мерц уже высказывался о беженцах. В прошлом году он обвинил украинцев в "социальном туризме", мол, они катаются из Германии в Украину и наоборот.

Напомним, что Германия планирует сократить объем федеральной помощи для беженцев на фоне растущей инфляции после многих лет больших расходов.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ от 19 сентября, Польша в следующем году может сократить объем помощи, предоставляемой беженцам из Украины.