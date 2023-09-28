Украинским беженцам в Польше доступны новые выплаты: кто и сколько сможет получить

В программе смогут принять участие украинцы, которые до этого не пользовались финансовой помощью от других гуманитарных организаций.

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Пока Польша размышляет над сокращением поддержки для украинских граждан, бежавших от войны, финансовую поддержку украинцам за границей продолжают выплачивать разные благотворительные организации. Так, например, заявки на выплату помощи наши соотечественники в Польше могут подавать в организацию Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), сообщает издание Ukrainianinpoland.pl.

Беженцам обещают выплачивать по 820 злотых (почти 7 тысяч гривен) на человека в течение трех месяцев. Выплаты предоставляются семьям, в которых максимум пять человек. В публикации сказано, что на выплаты могут претендовать украинские беженцы, которые сейчас живут:

в Варшаве;

во Вроцлаве;

в Познани;

в Люблине;

в Торуни;

в Быдгоще;

в Катовице;

в Лодзи;

в Щецине.

Кому из украинцев доступна финпомощь в Польше

Деньги выплатят тем гражданам, которые приехали в страну после 15 февраля 2023 года. Еще одно условие — людям ранее не выплачивали деньги другие гуманитарные организации на территории Польши.

Важно

Украинским беженцам положены выплаты в 1 тысячу евро: как получить помощь

Деньги от Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej предназначены для уязвимых семей или людей, которые испытывают трудности с обеспечением основных потребностей и доступом к рынку труда. То есть помощь, в первую очередь, окажут:

одиноким беременным женщинам или кормящим матерям с двумя детьми;

одиноким родителям/опекунам семьи, где как минимум два члена семьи нетрудоспособны (до 18 лет или от 60 лет);

людям с инвалидностью;

людям от 60 лет;

нуждающимся в немедленном медицинском вмешательстве или постоянном лечении..

Как зарегистрироваться

Подать заявку на помощь можно по ссылке. В заявке важно указать свой номер телефона, чтобы представители организации помогли заполнить анкету, если возникнут какие-то вопросы.

Беженцев в Польше оставят без помощи: что известно

19 сентября пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша в 2024 году собирается сократить объем государственной помощи, которой пользуются беженцы из Украины.

Он объяснил, что речь идет о требованиях к проживанию, выдаче разрешений на работу, бесплатном доступе к школам, медицинскому обслуживанию и семейных льготах.

При этом замминистра семьи и социальной политики Польши Анна Шмидт отметила, что Варшава уже потратила около 2,4 миллиарда злотых (550 миллионов долларов), чтобы поддержать украинские семьи, которые спасаются от российской агрессии.

Тем временем в Евросоюзе планируют продлить действие временной защиты для украинских беженцев до 3 марта 2025 года. Также Фокус 20 сентября писал, что международная организация Unicef будет ежемесячно выплачивать беженцам из Украины 6 тысяч крон. Эта финансовая программа расчитана на детей с инвалидностью.