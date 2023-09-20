Для украинских беженцев в Чехии запустили специальную программу: кто получит помощь

В программе смогут принять участие дети с ограниченными возможностями, получившие временное убежище в европейской стране.

Related video

Украинские беженцы в Чехии могут получить ежемесячную финансовую помощь от международной организации Unicef в размере 6 600 крон, что эквивалентно 10 тысячам гривен. О старте программы организация сообщила на своем сайте.

Какие категории беженцев могут рассчитывать на получение помощи

Программа рассчитана на детей, которые имеют инвалидность.

Дополнительные требования для соискателей:

родители и ребенок должны быть гражданами Украины;

возраст ребенка до 17 лет;

официальный статус беженца в Чехии у ребенка и опекунов;

проживание на территории Чехии на момент подачи заявления;

совместное проживание заявителя и ребенка с инвалидностью.

Финансовая помощь рассчитана на срок действия статуса защиты в странах ЕС для украинских беженцев и будет выплачиваться до марта 2024 года. Если срок защиты продлят, то выплаты продолжатся автоматически.

Как получить помощь

Чтобы принять участие в программе помощи, необходимо собрать следующие документы:

документ, удостоверяющий личность законного опекуна (обязательно) и ребенка с ограниченными возможностями (при наличии);

действующее украинское удостоверение ребенка с инвалидностью и прилагаемая к нему медицинская справка (с неистекшим сроком действия);

документ о получении статуса беженца в Чехии на имя ребенка с инвалидностью;

документы, подтверждающие, статус законного опекуна ребенка с ограниченными возможностями;

IBAN (международный номер) банковского счета опекуна в чешском банке.

В случае отсутствия документов, подтверждающих инвалидность, программа предусматривает бесплатное медицинское освидетельствование для подтверждения состояния здоровья ребенка.

Детский фонд UNICEF является международной организацией, действующей под эгидой Организации Объединенных Наций. В программах ЮНИСЕФ особое внимание уделяется развитию служб на уровне общин для укрепления здоровья и благополучия детей.

Напомним, в Литве собираются помочь украинским беженцам оплатить арендованное жилье, но помощь получат не все.

Ранее СМИ писали о том, что Польша может сократить объем помощи для беженцев из Украины в следующем году.