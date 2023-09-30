РФ использует фиктивные учения ВМФ, чтобы заблокировать зерно с Украины, — министр Болгарии

По мнению министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, Россия блокирует экспорт украинского зерна и создает предпосылки для инцидентов в Черном море.

Российская Федерация использует фиктивные военные учения в Черном море, чтобы заблокировать экспорт украинского зерна. Такие действия России представляют угрозу безопасности Болгарии. Об этом заявил министр обороны Республики Болгария Тодор Тагарев 29 сентября в эфире национального радио, сообщает The Sofia Globe.

По мнению Тагарева, РФ создает предпосылки для инцидентов в Черном море. "Российские корабли бродят по нашей экономической зоне, предпринимая провокационные и силовые действия против торговых судов других стран. Все это создает риски для нашей безопасности", — сказал он.

Министр обороны Болгарии считает, что цель таких действий России — заблокировать экспорт украинского зерна. В связи с этим, правительство Болгарии возьмет на себя обязательства по необходимым изменениям в сфере обороны, таким как строительство инфраструктуры и запуску различных проектов перевооружения, так как в Болгарии много людей, которые обеспокоены безопасностью.

"Я думаю, что мы должны в первую очередь заботиться о нашей безопасности, отчасти помогая Украине защитить мирное население… Россия использует дроны, баллистические ракеты, крылатые ракеты, все, что у нее есть для нападения и убийства мирных жителей. Я думаю, даже если мы поможем минимально, оно того стоит", — сказал Тагарев.

Напомним, 29 сентября сообщалось, что РФ пытается перекрыть путь Болгарии к евро. По мнению министра финансов Болгарии Асена Васильева, в Болгарии много российской пропаганды, но болгары достаточно рассудительны, чтобы понимать, в чем заключаются их интересы.

Кроме этого, Россия глушит GPS кораблей в территориальных водах Румынии. По словам начальника штаба армии РМ Даниэля Петреску, страны НАТО должны готовиться к долгосрочной конфронтации с Российской Федерацией.