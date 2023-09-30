Избранник Путина: в СМИ проанализировали назначение соратника Пригожина на должность в Минобороны РФ

По мнению американского журналиста, Трошева выбрал президент Путин. Глава Кремля доверил ему ключевую должность, важную для продолжения войны в Украине.

28 сентября состоялось совещание в Кремле, во время которого рядом с работником Минобороны РФ сидел экс-начальник штаба ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев. Президент России Владимир Путин обратился к наемнику, отметив, что надеется на дальнейшее сотрудничество в пользу ВС РФ. Трошев является отставным военным, который руководил тренировочным лагерем "вагнеровцев" в селе Молькино за тысячи километров от Кремля. Почему Путин решил приблизить к себе тылового командира Группы Вагнера? Ответ искал американский информационный канал Foxnews.

На портале Foxnews напомнили, что Трошеву подобрали новую должность в Министерстве обороны РФ. Во время встречи, на которой также присутствовал заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, Путин объяснил, чего он ожидает от экс-начштаба: должен "заняться формированием добровольческих подразделений, которые могли бы выполнять различные боевые задачи".

Автор Тимоти Х.Дж. Нероцци указал, что "Путин выбрал бывшего помощника группы Вагнера для координации добровольцев". Это назначение является "ключевым в попытке вторжения в Украину". Поэтому он считает, что это свидетельствует о "возобновлении отношений между Россией и группой Вагнера".

Встреча Путина и Трошева (крайний справа) 28 сентября 2023 года Фото: MIKHAIL METZEL/POOL/AFP

ЧВК Вагнер: детали

Отметим, Андрей Трошев — 61-летний российский военный в отставке. За время службы в рядах ВС РФ воевал в Афганистане. Когда ушел в запас, устроился на работу в МВД России. Через некоторое время его оттуда уволили по "дискредитирующим обстоятельствам": речь шла об алкоголизме. Впрочем это событие не помешало ему стать главой "Лиги ветеранов локальных конфликтов".

Когда Россия присоединилась к войне в Сирии, Трошев вступил в ЧВК "Вагнер" и руководил местным контингентом. Позже его перевели в РФ, где он стал руководить лагерем наемников в селе Молькино в Краснодарском крае. Его также называют начальником штаба ЧВК, руководителем Службы безопасности лагеря в Молькино и "правой рукой Пригожина".

После свершения мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне 2023 года Трошев присоединился к тем наемникам, которые перешли на сторону Минобороны РФ.

Отметим, согласно данным украинской разведки, на линию фронта в Украине бросили 500 наемников ЧВК "Вагнер" из старого состава. Указывается, что такое количество наемников слабо повлияет на ход боев: ими решили"заткнуть дыру под Бахмутом".

Напоминаем, ГУР Минобороны рассказало о новой спецоперации "Барыня", благодаря которой удалось завербовать кадрового военного ВС РФ. Между тем глава ГУР Кирилл Буданов сообщил некоторые детали наступления РФ в направлении Харькова в первые дни войны. По его словам, нападающие действительно думали, что "Харьков — российский город".