Одна из главных целей: в Украине с начала войны были повреждены 37 военных заводов, - Шмыгаль

Премьер-министр заявил, что несмотря на российские атаки, Украина наращивает мощности ВПК. И добавил, что Киев в скором времени станет центром производства качественной военной продукции в Европе.

За время войны от российских ударов в Украине пострадали 37 военных заводов. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления на форуме оборонных индустрий в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению", — отметил он.

Шмыгаль добавил, что, несмотря на российские атаки, Украина ежемесячно увеличивает производство вооружения и военной техники.

"Российский режим мечтал о демилитаризации Украины. В то же время Украина ежемесячно только наращивает производства вооружения и военной техники. Можно сказать: кто посеял ветер – тот пожнет бурю", – сказал глава правительства.

Премьер-министр убежден, что со временем Украина станет новым центром производства качественной военной продукции в Европе. На сегодняшний день Киев сотрудничает со странами-партнерами по восстановлению западной военной техники, и прорабатывается вопрос создания в Украине замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов.

"Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, которые помогают постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленное производство, промышленную среду стран-партнеров", — сказал Шмыгаль.

Во время Международного форума оборонных индустрий премьер-министр страны озвучил, какое количество денег правительство Украины в 2024 году потратит на производство дронов, ракет большой дальности и других вооружений и техники. Речь шла о 55,8 млрд. грн. Эта сумма в семь раз больше, чем в прошлом году.

Шмыгаль добавил, что планы возникли в связи с тем, что Киев использует ракеты и беспилотники отечественного производства для нанесения ударов по целям на территории РФ, за пределами линии фронта.

Фокус также писал 26 сентября, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина завершает выполнение рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз.