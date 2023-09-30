Танковый пулемет и броня: Минцифра показала нового боевого робота для ВСУ (фото)

Министр Михаил Федоров заявил, что робота оснастили смотровой камерой на 360 градусов и защитой от стрелкового оружия и осколков. Машиной можно управлять дистанционно.

Министерство цифровой трансформации тестирует нового боевого робота для Вооруженных сил Украины. Речь идет о машине "Лють". Об этом 30 сентября сообщил министр Михаил Федоров.

По его словам, робот оборудован танковым пулеметом. Также его оснастили смотровой камерой на 360 градусов и броней, которая защитит от стрелкового оружия и осколков. Машиной можно управлять дистанционно и с его помощью выполнять боевые задания по обороне или штурму позиций врага.

По словам Федорова, экспериментальный образец успешно прошел испытания.

"Сейчас команда работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства", — заявил Федоров.

Он отметил, что технологии и инновации – это ключ к нашей победе. Они помогают получить преимущество на поле боя и спасать жизни военных.

Робот "Лють" Фото: Telegram / Михаил Федоров

Робот "Лють" Фото: Telegram / Михаил Федоров

Напомним, что СМИ сообщали, что в России пытаются скопировать украинский дрон "Чаклун". Директор российского КБ "Спектр" признал, что уже в ближайшее время студент одного из колледжей будут учиться производить копии захваченного в Украине БПЛА.

Сообщается, что прецедент с "Чаклуном" в РФ не останется единичным и в скором времени практически все дроностроение перейдет не на производство собственных беспилотников, а на копирование уже существующих моделей, произведенных в других странах.