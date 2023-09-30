В Брянской области неизвестный БпЛА сбросил взрывчатку на админздание: есть пострадавший

Известно, что в результате сброса бомбы у здания повреждены остекления и кровля. А пострадавшему уже оказали медицинскую помощь.

В городе Трубчевск Брянской области РФ неизвестный БпЛА скинул взрывчатку. В результате пострадал один мирный житель, о чем сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По словам чиновника, человек получил легкое ранение, ему оказывается медицинская помощь.

Он также добавил, что в результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Трубчевский район граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

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Напомним, 29 сентября росСМИ сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа, состоявшая "примерно из десяти человек с автоматами Калашникова", якобы проникла в Брянскую область на БМП. Официально украинская сторона никак не комментировала эту информацию. По словам советника по вопросам коммуникаций легиона "Свобода России" Алексея Барановского события на границе с Брянской областью разворачиваются "динамично", однако ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о ДРГ он пока не может.

28 сентября РосСМИ сообщали, что в Белгородской области произошел прорыв украинской ДРГ. Диверсанты якобы зашли с территории Сумской области в Краснояружский район, а российские пограничники отражали атаку. Позже в легионе "Свобода России" заявили, что их бойцы действительно прорвались на территорию РФ. В результате боя в группах не было ни убитых, ни раненых.

Также 26 сентября неизвестный беспилотник в Курской области сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, в результате чего без света остались семь населенных пунктов. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что инцидент произошел в селе Снагость Кореневского района, а дрон, атаковавший инфраструктуру, якобы украинский. Позже источник издания LIGA.net подтвердил, что БПЛА мог принадлежать украинским спецслужбам. Официально Киев не комментировал эту информацию.

В комментарии Фокусу эксперты говорили, что по правилам войны действия, которые направлены против гражданского населения, считаются противоправными для любой из сторон. Однако если целью удара был военный объект, а в результате атаки в населенном пункте возникли проблемы с электричеством, это не расценивают как нарушение.