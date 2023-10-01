"Будет гораздо меньше": воссоздать полностью ЧВК "Вагнер" не получится, — эксперт (видео)

По мнению военного эксперта Яна Матвеева, полноценным преемником Евгения Пригожина никто не станет и у россиян не получится полностью воссоздать группировку "Вагнера".

Бывшему командиру частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Андрею Трошеву президент Российской Федерации Владимир Путин поручил сформировать новые отряды наемников. Однако размер этой группировки будет гораздо меньшим. Об этом военный эксперт Ян Матвеев 1 октября сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Полноценным преемником Пригожина никто не станет… Какое бы подразделение псевдодобровольческое, по сути, наемническое они не создали, все равно у них не получится воссоздать… полностью группировку "Вагнер". Соответственно, они не смогут получить те плюсы, те ее преимущества над обычной российской армией, которые у этой группировки были", — сообщил Матвеев.

Он напомнил, что ЧВК "Вагнер", которая действовала под руководством Евгения Пригожина, имела отдельное финансирование из бюджета РФ. У основных наемников всегда были и бронежилеты, и шлемы, и все остальное. "Кажется, банальность, но в российской армии часто такого не хватает", — сказал эксперт.

Ян Матвеев отметил, что у "вагнеровцев" оснащение было всегда выше как раз за счет того, что большие деньги Пригожин тратил на вооружение, которое закупал в разных странах.

По словам военного эксперта, сейчас эта структура создается под полным контролем Минобороны РФ и таких преференций у них уже не будет.

"… не будет преимущества в снабжении, не будет возможности принимать собственные решения и так далее. Плюс и размер, скорее всего, этой группировки будет гораздо меньше", — подчеркнул Матвеев.

По мнению эксперта, создание такой структуры — это, прежде всего, маркетинговый ход, потому что в целом российская армия выглядит непривлекательно.

"Соответственно, они пытаются создать какое-то "элитное" отдельное подразделение, которое должно восприниматься в глазах тех, кто готов стать наемниками, как нечто иное. Как этим чем-то другим была группировка "Вагнер", поэтому хотят это вернуть", — считает он.

Что качается боевых возможностей этого подразделения, то, по мнению Матвеева, оно не сильно будет отличаться от регулярной российской армии. При этом он не исключает, что наемники получат свежие танки, такие как Т-90.

Напомним, 29 сентября Фокус писал, что в Минобороны Британии объяснили, чем "вагнеровцы" полезны РФ под Бахмутом. Точный статус передислоцированных боевиков неизвестен. Некоторые из "вагнеровцев" перешли в формирования Минобороны РФ и другие ЧВК, уточнили в британской разведке.