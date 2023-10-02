"Истощают, растягивают и наносят удары": западные СМИ о тактике ВСУ и войне зимой, — CNN

Как отмечает CNN, многие обстоятельства будут влиять на будущее этого конфликта в следующем году. Обе стороны должны выдержать грязь, мороз и туман зимних месяцев.

В Украину идет зима, но Киев адаптирует свою тактику ведения войны, используя небольшие группы мобильной пехоты для проверки укрепленной российской обороны. Об этом говорится в материале CNN.

Зимняя погода не помешает контрнаступлению ВСУ

Как пишет CNN, Силы обороны Украины сейчас ведут интенсивную войну на истощение больших по численности российских сил на фронте протяженностью почти 1000 километров. Издание предполагает, что россияне, вероятно, начнут еще одну кампанию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, а также что оккупанты на поле боя приспособились, и они в Украине, надолго — оборонный бюджет РФ в следующем году будет на 70% выше, чем в этом году.

Несмотря на это, но и украинцы адаптируются после неудачного начала контрнаступления.

Западные военные аналитики Франц-Штефан Гади и Майкл Кофман утверждают, что "способность украинских солдат быстро освоить западные технологии привела к оптимизму относительно короткого промежутка времени, необходимого для создания сплоченных боевых единиц".

Теперь украинские защитники вернулись к стилю ведения войны, который знают лучше всего, используя небольшие группы мобильной пехоты для проверки укрепленной российской обороны.

В большом интервью CNN на прошлой неделе украинский генерал Александр Тарнавский сказал: "И враг, и мы используем преимущественно не роты, батальоны или бригады, а штурмовые отряды. Группы по 10-15 человек. Главный навык каждого командира любого уровня — это сохранение личного состава".

По его словам, Украина не готова рисковать жертвами, которые принесет амбициозное механизированное наступление, и на эту тактику ведения войны меньше влияют погодные условия.

"Серьезным препятствием во время продвижения может стать погода. Но учитывая то, как мы движемся вперед, а мы в основном продвигаемся без использования техники, я не думаю, что это сильно повлияет на тот этап контрнаступления", — добавил Тарнавский.

Изнуряют, растягивают и избивают

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин описал эту стратегию украинцев несколькими словами "истощают, растягивают и бьют". Такие атаки, вероятно, будут продолжаться и усиливаться, но зимняя погода усложнит их.

Если, как ожидается, Украина получит ATACM с несколькими боеголовками, она сможет нанести значительно больший урон удаленным российским целям, таким как авиабазы. Глава ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил War Zone: "Бороться с российской авиацией с помощью систем ПВО — это очень дорого и малоэффективно. Авиацию нужно вывести на авиабазы".

Ее устранение будет титанической задачей. Российская армия научилась на своих ошибках.

"Считается, что россияне быстро обучаются нашей тактике — это подтверждено их действиями на поле боя", — сказал Тарнавский CNN.

Моральный дух россиян, пишет издание, трудно оценить. По словам украинских чиновников, многие российские военнопленные плохо понимают, почему они воюют, а дисциплина часто плохая.

В прошлом году российские ракетные обстрелы повредили или уничтожили около двух третей энергетических объектов Украины, но не смогли сломить решимость граждан. Серия ударов в этом месяце говорит о том, что повторная кампания неизбежна.

Но подобно тому, как они стремятся ухудшить российскую ПВО, украинцы достигли успехов в совершенствовании собственной.

"В прошлом году не было ни Патриота, ни NASAMS, ни IRIS-T, ни SAMP-T, ни многих других", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе. "Наша система противовоздушной обороны стала еще более комплексной и опытной... К зиме она станет еще сильнее".

Производство энергии также возросло. Сейчас работает семь ядерных реакторов, еще два должны быть запущены. Внутренняя добыча природного газа увеличилась.

Война затянется

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие говорили о "стабильном прогрессе" Украины на поле боя, но среди многих западных аналитиков и официальных лиц существует ощущение неизбежной тупиковой ситуации.

Все больше и больше говорят о том, что конфликт растянется на 2025 год.

Мик Райан, бывший австралийский генерал, говорит, что западные партнеры Украины должны признать это и спланировать это.

"Обязавшись поддерживать Украину в течение конфликта, Запад может подорвать усилия Путина пережить покровителей Украины", — сказал он.

Европа и Соединенные Штаты остаются преданными поддержке Украины на поле боя и финансовой поддержкой. Но есть признаки усталости. Проникают сомнения и ссоры.

Весна 2024 года может стать потенциально важной фазой конфликта. Обе стороны используют зиму для переоснащения. Тогда будут развернуты первые украинские F-16, а также, возможно, больше ATACMS и других ракет большего радиуса действия (помимо растущих отечественных производственных линий в Украине).

В России в следующем году война может повлечь большие экономические последствия.

Как отмечает CNN, многие обстоятельства будут влиять на будущее этого конфликта в следующем году. Обе стороны должны выдержать грязь, мороз и туман зимних месяцев.

Напомним, что ВС РФ усиливают штурмы на Таврическом направлении. За последние дни количество атак ВС РФ увеличилось почти вдвое.

Ранее сообщалось, что РФ запустила в сентябре более 500 Shahed-136 по Украине. Количество запущенных "шахедов" свидетельствует о том, что у России нет их дефицита.