Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Вершины Запорожского треугольника начинают сыпаться, — эксперт о боях за выход к Токмаку

новости запорожья, контрнаступление зсу, выход к токмаку, бои за вербово, зсу вербово

Освобождение Вербового откроет Силам обороны выход сразу на несколько направлений.

Related video

Командование российских оккупационных войск пытается отвлечь внимание от состояния дел на очень важной трассе на Токмак, и довело ситуацию до коллапса. Такое мнение высказал военный аналитик Александр Коваленко.

По его словам, верхушки Запорожского треугольника начали сыпаться.

"По российским Z-телегам-каналам волной мчатся панические крики относительно Вербового, что и неудивительно, с учетом того, какие там сейчас делают продвижения Силы обороны Украины. Но, в то время, как внимание российских ура-патриотов привлекается к Вербовому, полностью игнорирует Новопрокоповку", — пишет эксперт.

Важно
"Атаки ВСУ неизбежны": украинские бойцы совершили прорыв на линии Работино-Вербовое, – ISW

Он считает, что село Вербово является важным на границе первой и второй линии обороны. Его освобождение откроет украинским защитникам выход сразу на несколько направлений, поскольку оно расположено немного в стороне от трассы 0408, которая ведет прямо к Токмаку через Новопрокоповку, Ильченково и Солодку Балку.

"Нюанс этой, условно, агломерации в том, что освобождение Новопрокоповки делает абсолютно бессмысленным удержание оккупантами Ильченкова и Солодкой Балки. И если они не стадо суицидников, то после освобождения Новопрокоповки должны по автобану 0408 спешить в Токмак. В коллапсе этой локации командование ВС РФ пытается отвлечь внимание от состояния дел на очень важной трассе. Вершины Запорожского треугольника Новопрокоповка-Вербово-Очеретоватое начинают осыпаться", — считает Коваленко.

Напомним, что ВСУ в рамках контрнаступления готовятся к дальнейшим действиям, создавая активные рубежи. ВС РФ пытаются восполнить потери в Запорожской области вблизи Вербового.

Ранее сообщалось, что в генштабе ВСУ сообщали, что россияне прикрываются гражданскими на Мелитопольском направлении.