По данным экспертов, по меньшей мере четыре украинские роты со значительным количеством бронетехники ворвались на позиции россиян на линии Работино-Вербовое после массированного артиллерийского обстрела.

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27 сентября украинские военные продолжили контратаки на западе Запорожской области и достигли позиций вблизи Вербового, что находится к западу от города Орехова, на расстоянии 16 километров к юго-востоку. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW)

Из геолокационных записей, опубликованных 26 сентября, видно, как российский беспилотный летательный аппарат наносит атаку по украинским пехотинцам, находящимся в окопе к западу от Вербового. Такое применение российскими силами беспилотных летательных аппаратов подразумевает, что вероятно, оккупанты уже не занимают окопы, которые находится приблизительно на расстоянии одного километра к западу от Вербового.

Обстановка на линии Работино-Вербовое

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил 26 сентября, что, по его данным, по меньшей мере четыре украинские роты с значительным числом бронетехники прорвались на позиции российских вооруженных сил на линии между Работино и Вербовым после интенсивного артиллерийского обстрела.

Российский военный блогер, который является сторонником генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации, выразил критику в адрес Министерства обороны России в ответ на заявление Рогова. Он отметил, что украинские вооруженные силы уже перешли минные поля и противотанковые укрепления, известные как "зубы дракона", на линии между Работино и Вербовым. Он также подчеркнул, что атаки ВСУ, вероятно, были неизбежными в данной ситуации.

По информации аналитиков, другой российский военный 26 сентября заявил об интенсивных взаимных обстрелах, которые делают опасными наземные действия у Вербового и Работино.

Другой военный ответил на упомянутое заявление, утверждая, что его личный источник, связанный с российским 108-м полком Воздушно-десантных войск (7-я дивизия), сообщил о наличии интенсивных артиллерийских обстрелов со стороны украинских сил в этом районе. Он также добавил, что их источник предоставил неясную информацию о том, двигался ли 108-й полк ВДВ в направлении Вербового или отходил от этой местности.

Кроме этого, военный рассказал, что российское военное командование в Москве отменило планы передислокации российской 106-й дивизии ВДВ в район Работино для помощи действующим там сейчас 7-й и 76-й дивизиям ВДВ.

Информационная ситуация в районе Вербового, как указывает ISW, остается неясной. Это связано с тем, что известные российские военные блогеры снизили активность и перестали так подробно информировать о действиях российских вооруженных сил на этой линии фронта. Они также не сообщают о неудачах российских сил, что может указывать на изменение информационной политики или на ухудшение ситуации на месте боевых действий.

Напомним, 25 сентября сообщалось, почему Путин хочет остановить контрнаступление ВСУ до октября. Российские военачальники могут в ближайшее время устраивать непрерывные контратаки на фронте, несмотря на растрату военного потенциала.