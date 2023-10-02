Попали в критическую инфраструктуру: в ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ (фото)

В результате российского обстрела в ночь на 2 октября вспыхнуло сельскохозяйственное предприятие на Херсонщине. Кроме того, россияне в течение суток убили одного гражданского, а еще шестерых — ранили.

В ночь на 2 октября РФ обстреляла территорию Украины дронами-камикадзе и авиабомбами. Беспилотники атаковали южные и центральные области. Жители Днепропетровщины и Херсонщины сообщали о взрывах. Начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что врагу удалось попасть в объекты инфраструктуры. Об этом она рассказала в эфире Всеукраинского телемарафона.

Гуменюк подтвердила, что враг для обстрела использовал дроны Shahed и управляемые авиабомбы. Силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника, однако все же есть попадания. В частности, россияне повредили ряд объектов гражданской и критической инфраструктуры. Также есть повреждения жилых домов и больницы.

Воздушное командование в Facebook указало, сколько дронов запустил враг — семь штук: вылетели из Приазовья — с полигона под Приморско-Ахтарском. Эффективность работы ПВО — около 60%.

В эфире телемарафона Гуменюк также сообщила количество КАБ-ов, запущенных россиянами: 18 шт. в ночь на 2 октября, 2 шт. — днем.

Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила определенные особенности ночной атаки ВС РФ. В частности, дронов было немного и они летели по необычной траектории. Три БПЛА сбили над Криворожьем, один — над Херсонщиной. Чтобы добраться до цели, устройства двигались над оккупированной частью Херсонской области, отметила Гуменюк.

На Криворожье пострадало промышленное предприятие, на Херсонщине — сельскохозяйственное предприятие, пояснила чиновница.

"Там [на Криворожье — Ред.] 3 дрона уничтожены, и один уничтожен на Херсонщине, но есть и попадание в одно из промышленных предприятий. Ударили дроны и на Херсонщине. Опять повреждена чисто гражданская инфраструктура — заводы сельскохозяйственного предприятия".

Обстрел Украины: детали

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что дроны над городом были сбиты бойцами Воздушного командования "Восток". По его словам, враг не обстреливал громады Криворожского и Никопольского районов. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин указал, что россияне запустили по области 392 снаряда: били из минометов, РСЗО "Град", танков, ПТРК, авиабомбами и дронами-камикадзе. В результате утреннего попадания начался пожар на сельскохозяйственном предприятии. Инфраструктурный объект, поврежденный РФ, расположен в Бериславском районе. За сутки пострадали семь человек: погиб — 1 человек, ранены — 6, из них — двое детей.

Отметим, Херсонская областная прокуратура уточнила, что ранения получила 13-летняя девочка и ее мама, 12-летняя сестра получила психологическую травму. Также указали, что враг бил по центру города с 23:40 и всю ночь. На фотографиях, опубликованных с места событий, видно поврежденные дома и пожар, который работники ГСЧС уже потушили.

Напоминаем, подразделениям ВС РФ удалось отодвинуть бойцов ВСУ с позиций, занятых под Работиным 13 сентября. Именно на этом отрезке, утверждают украинские военные, враг нарыл подземные тоннели на блиндажи. Между тем российское Минобороны заявило, что по РФ якобы ударили ракетами "Гром-2", тогда как Украина подобных снарядов не запускала.