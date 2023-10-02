ВСУ давят на ВС РФ под Работино, но с некоторых позиций пришлось отступить, — ISW (фото)

Российские войска вырыли подземные тоннели на отрезке фронта под Работино в Запорожской области. ВСУ сначала отбили некоторые траншеи, но все же пришлось отойти.

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В начале октября 2023 года ВСУ продолжают наступательные действия возле Работино и Вербового, противодействуя тактическим контратакам ВС РФ. При этом украинские войска потеряли отдельные позиции на западном фланге под Работино и продолжают отражать удары россиян на левом и правом флангах в зоне прорыва. В аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) отмечают, что ситуация на этом участке изменилась в течение последних двух недель. Детальный анализ изложен на портале ISW.

Аналитики указывают, что выводы делают на основе публикаций Генштаба и бойцов ВСУ, а также на основе сообщений и видео российских военкоров. Данные свидетельствуют, что украинские подразделения в конце сентября потеряли фортификации ВС РФ к юго-западу от Работино, откуда выбили противника две недели назад. Кроме того, враг продолжает давить на позиции ВСУ к западу и югу от этого населенного пункта, а также — под Вербовым.

Бои в Запорожской области: ISW по состоянию на 2 октября Фото: ISW

Контрнаступление ВСУ: детали

В аналитическом отчете опубликовали фотографии фортификаций ВС РФ под Работино. Фотографии разместил украинский боец с ником "Запорожская Соль" в Twitter. В заметке рассказал об укреплениях, возведенных врагом: состоят из разветвленной сети траншей, нескольких укрепленных блиндажей, подземных ходов, огневых точек.

Часть укреплений западнее была отбита у россиян 13 сентября, сообщает ISW. Однако уже 30 сентября исследовали видео военкоров РФ и сделали вывод, что ВСУ пришлось оставить ряд ранее захваченных траншей.

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Авторы отчета отмечают, что бои под Орехово ведутся с переменным успехом. Подразделения ВСУ и ВС РФ обмениваются контратаками:

ВСУ атаковали северо-западнее Работино, возле Вербового и в направлении Новопокровки;

состоялся обмен ударами возле Новофедоровки и Белогорья (к востоку и северо-востоку от Вербового).

Бои под Работино и Вербовым по состоянию на 2 октября 2023 года Фото: DeepState

В целом отмечают, что ВСУ несколько сбавили темп наступления и атак, утверждает ISW со ссылкой на вражеские ресурсы: "по состоянию на 30 сентября интенсивность украинских атак в этом районе значительно снизилась".

Отметим, Генштаб ВСУ в крайнем отчете по состоянию на утро 2 октября указал, что ВС РФ пытались атаковать у Новодаровки и Вербового. Командование указало, что атаки были безрезультатны.

Напоминаем, спикер Таврического направления Александр Штупун рассказал об отрезке фронта возле Авдеевки. По его словам, ВС РФ вдвое увеличили здесь количество обстрелов. Между тем бойцам ВСУ удалось достичь определенного успеха на Бахмутском направлении: отодвинули врага под Клещиевкой.