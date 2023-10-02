ЗСУ тиснуть на ЗС РФ під Роботиним, але з деяких позицій довелося відступити, — ISW (фото)

Російські війська вирили підземні тунелі на відтинку фронту під Роботиним у Запорізькій області. ЗСУ спершу відбили деякі траншеї, але все ж довелось відійти.

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На початку жовтня 2023 року ЗСУ продовжують наступальні дії біля Роботиного та Вербового, протидіючи тактичним контратакам ЗС РФ. При цьому українські війська втратили окремі позиції на західному флангу під Роботиним і продовжують відбивати удари росіян на лівому та правому флангах у зоні прориву. У аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що ситуація на цьому відтинку змінилась протягом останніх двох тижнів. Детальний аналіз викладений на порталі ISW.

Аналітики вказують, що висновки роблять на основі публікацій Генштабу та бійців ЗСУ, а також на основі дописів та відео російських військкорів. Дані свідчать, що українські підрозділи наприкінці вересня втратили фортифікації ЗС РФ на південний захід від Роботиного, звідки вибили противника два тижні тому. Крім того, ворог продовжує тиснути на позиції ЗСУ на захід та південь від цього населеного пункту, а також — під Вербовим.

Бої у Запорізькій області: ISW станом на 2 жовтня Фото: ISW

Контрнаступ ЗСУ: деталі

У аналітичному звіті опублікували світлини фортифікацій ЗС РФ під Роботиним. Світлини розмістив український боєць з ніком "Запорізька Сіль" у Twitter. У дописі розповів про укріплення, зведенні ворогом: складаються з розгалужної мережі траншей, кількох укріплених бліндажів, підземних ходів, вогневих точок.

Частина укріплень західніше була відбита у росіян 13 вересня, повідомляє ISW. Однак вже 30 вересня дослідили відео військкорів РФ і зробили висновок, що ЗСУ довелось залишити низку раніше захоплених траншей.

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Автори звіту зазначають, що бої під Оріховим ведуть зі змінним успіхом. Підрозділи ЗСУ та ЗС РФ обмінюються контратаками:

ЗСУ атакували на північний захід від Роботиного, біля Вербового та у напрямку Новопокровки;

відбувся обмін ударами біля Новофедорівки та Білогорі'я (на схід та північний схід від Вербового).

Бої під Роботиним та Вербовим станом та 2 жовтня 2023 року Фото: DeepState

Загалом зазначають, що ЗСУ дещо збавили темп наступу та атак, стверджує ISW з посиланням на ворожі ресурси: "станом на 30 вересня інтенсивність українських атак у цьому районі значно знизилася".

Зазначимо, Генштаб ЗСУ у крайньому звіті станом на ранок 2 жовтня вказав, що ЗС РФ намагались атакувати біля Новодарівки та Вербового. Командування вказало, що атаки були безрезультатні.

Нагадуємо, речник Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про відтинок фронту біля Авдіївки. З його слів, ЗС РФ удвічі збільшили тут кількість обстрілів. Тим часом бійцям ЗСУ вдалось досягнути певного успіху на Бахмутському напрямку: відсунули ворога під Кліщіївкою.