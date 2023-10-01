Щоб домоглися більшого успіху: Боррель озвучив умову перемоги України у війні з РФ

Глава європейської дипломатії заявив, що Євросоюз продовжить фінансову підтримку України, навіть попри те, що США не включили до річного бюджету витрати на підтримку ЗСУ.

Related video

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель під час свого візиту до Києва назвав одну з важливих складових успіху Збройних Сил України на фронті. Про це повідомляє Sky News у неділю, 1 жовтня.

Боррель заявив на пресконференції під час візиту до Києва, що перед обличчям екзистенціальної загрози для Європи Євросоюз хоче збільшити військову допомогу Україні. І це, своєю чергою, відіграє велику роль в успіхах українських військових на фронті.

"Українці борються з усією своєю мужністю і здібностями. Якщо ЄС хоче, щоб вони домоглися більшого успіху, ми повинні надати їм краще і більше озброєння", — заявив дипломат.

Глава європейської дипломатії додав, що Євросоюз також уважно спостерігатиме за тим, що відбувається в Америці у сфері формування бюджету країни. Адже Конгрес США пізно ввечері в суботу ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, в якому не було враховано допомогу Україні. Однак попри всі ці чинники, ЄС досі готовий надавати всю необхідну допомогу Києву і навіть збільшити.

Нагадаємо, 1 жовтня Жозеп Боррель розповів про військову допомогу для України від ЄС. За час повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Євросоюз виділив нашій країні 80 млрд євро допомоги, 25 млрд з яких пішли на потреби військових.

Також ми писали про те, що президент США Джо Байден підписав схвалений Конгресом проєкт бюджету країни, у якому не було враховано допомогу для України. У такий спосіб Сполучені Штати уникли призупинення роботи уряду з 1 жовтня в разі, якби Конгрес не вирішив до цього часу бюджетні питання.

Крім внутрішніх розбіжностей Білого дому і республіканців, каменем спотикання стало внесення до бюджету коштів для допомоги Україні — кілька конгресменів заявили, що голосуватимуть проти ухвалення бюджету доти, доки в ньому будуть статті щодо фінансування Києва.