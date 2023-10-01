Таврійський напрямок: кількість бойових зіткнень збільшилася майже вдвічі (відео)

За даними спікера Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, зараз тривають активні бойові дії. Ворог намагається повернути втрачені позиції в районі Работиного.

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Противник посилює штурми на Таврійському напрямку, який охоплює Запорізьку область і території до населеного пункту Авдіївка. За останні дні кількість атак ЗС РФ збільшилася майже вдвічі. Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив 1 жовтня в ефірі телемарафону.

"Наразі тривають активні бойові дії. Ворог намагається повернути втрачені позиції в районі Работиного. Якщо говорити про зону відповідальності ЗСУВ "Таврія" загалом, то ворог збільшив свій тиск", — повідомив речник.

За його інформацією, минулої доби ворог збільшив свій тиск, завдав 6 ракетних, 17 авіаційних ударів. Противник здійснив 879 артилерійських обстрілів, також відбулося 34 бойових зіткнення. Російські військові намагалися відновити втрачене становище біля Авдіївки, тиснути на Мар'їнку, зафіксовано 10 невдалих атак. Також намагається відновити втрачене становище в районі Вербового, Новоселівки та Степового в Запорізькій області.

"Якщо статистично порівнювати, то кількість бойових зіткнень зросла майже вдвічі", — підсумував Олександр Штупун.

Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1231 вогневе завдання. Загальні втрати ворога склали 251 особу. Знищено 23 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 5 ББМ, 8 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 2 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 — спеціальної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів ворога.

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Нагадаємо, 1 жовтня повідомлялося, що РФ запустила у вересні понад 500 Shahed-136 по Україні. Кількість запущених дронів-камікадзе свідчить про те, що у РФ немає їхнього дефіциту. Окупанти не тільки нарощують кількість, а й змінюють тактику ударів.