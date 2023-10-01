"Зліпили з того, що було": РФ перекинула в Бахмут понад 10 тисяч військових (відео)

Окупантів командування збирало практично рік у Поволжі, Сибіру та на Уралі й кинуло їх під Бахмут, забезпечивши проблемною технікою з розконсервованих складів.

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Росія перекинула в Бахмут (Донецька область) понад 10 тисяч військових. Таку інформацію озвучив глава пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону в неділю, 1 жовтня.

"Це вже широко відома так звана 25-та армія, яка вже розпочала виконання бойових завдань на Лимано-Куп'янському напрямку. Їхня чисельність становить приблизно близько 12 тисяч осіб", — сказав Євлаш.

За словами військового, поповнення ЗС РФ, яке прибуло під Бахмут, — це бійці з Центрального військового округу. Колишніх мобілізованих і контрактників командування збирало впродовж цілого року в Поволжі, Сибіру та на Уралі.

"Це люди раніше мобілізовані й ті, які раніше укладали контракт. Їх забезпечили військовою технікою з розконсервованих складів, з якою є проблеми. Як то кажуть, "я його зліпила з того, що було", — уточнив глава пресслужби Східного угруповання в ефірі національного телемарафону.

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За словами Іллі Євлаша, противник не перестає завдавати артилерією дуже інтенсивні удари по вогневих позиціях ЗСУ. За вчора (суботу, 30 вересня, — ред.) противник понад 1100 разів обстріляв позиції Збройних сил України по всій лінії зіткнення. Лише на Бахмутському напрямку російські військові відкривали вогонь майже 600 разів. Стріляли з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, з танків, РПГ, АГС, а також зі звичайної стрілецької зброї.

"На Бахмутському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень. Противник інтенсивно намагається відбити втрачені раніше позиції. Нам вдалося ліквідувати практично дві сотні окупантів на цьому напрямку", — резюмував військовий.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки. За даними американських аналітиків, ЗС РФ перегрупувалися біля Кліщіївки й хочуть відбити населений пункт, проте наразі в окупантів немає необхідних для цього бойових можливостей.

А 28 вересня Сирський показав знищення складу БК у районі Бахмута. Російські окупанти вирішили заховати снаряди в зруйнованій будівлі, але бійці артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної бригади завадили планам ворога.