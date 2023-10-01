"Слепили из того, что было": РФ перекинула в Бахмут более 10 тысяч военных (видео)

Оккупантов командование собирало практически год в Поволжье, Сибири и на Урале и бросило их под Бахмут, снабдив проблемной техникой из расконсервированных складов.

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Россия перекинула в Бахмут (Донецкая область) более 10 тысяч военных. Такую информацию озвучил глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире национального телемарафона в воскресенье, 1 октября.

"Это уже широко известная так называемая 25-я армия, которая уже приступила к выполнению боевых задач на Лимано-Купянском направлении. Их численность составляет приблизительно около 12 тысяч человек", — сказал Евлаш.

По словам военного, прибывшее под Бахмут пополнение ВС РФ — это бойцы из Центрального военного округа. Бывших мобилизованных и контрактников командование собирало на протяжении целого года в Поволжье, Сибири и на Урале.

" Это люди ранее мобилизированные и те, которые ранее заключали контракт. Их снабдили военной техникой из расконсервированных складов, с которой имеются проблемы. Как говорится, "я его слепила из того, что было", — уточнил глава пресс-службы Восточной группировки в эфире национального телемарафона.

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По словам Ильи Евлаша, противник не перестает наносить артиллерией очень интенсивные удары по огневым позициям ВСУ. За вчера (субботу, 30 сентября, — ред.) противник более 1100 раз обстрелял позиции Вооруженных сил Украины по всей линии столкновения. Только на Бахмутском направлении российские военные открывали огонь практически 600 раз. Стреляли с артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, из танков, РПГ, АГС, а также с обычного стрелкового оружия.

"На Бахмутском направлении произошло 16 боевых столкновений. Противник интенсивно пытается отбить утраченные ранее позиции. Нам удалось ликвидировать практически две сотни оккупантов на этом направлении", — резюмировал военный.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении в районе Клещиевки. По данным американских аналитиков, ВС РФ перегруппировались возле Клещиевки и хотят отбить населенный пункт, однако на данный момент у оккупантов нет необходимых для этого боевых возможностей.

А 28 сентября Сырский показал уничтожение склада БК в районе Бахмута. Российские оккупанты решили спрятать снаряды в разрушенном здании, но бойцы артиллерийского дивизиона 77-й отдельной аэромобильной бригады помешали планам врага.