"Вибиваємо ворога": Сирський показав знищення складу БК у районі Бахмута (відео)

Російські окупанти вирішили заховати снаряди в зруйнованій будівлі, але бійці артилерійського дивізіону 77-ої окремої аеромобільної бригади завадили планам ворога.

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Українські захисники ліквідували склад боєкомплекту російських загарбників на Бахмутському напрямку. Про це повідомив Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, 28 вересня в Telegram.

Він зазначив, що провели успішну роботу бійці артилерійського дивізіону 77-ої окремої аеромобільної бригади. Ворожий боєкомплект було зафіксовано в одному зі зруйнованих приміщень.

"Наші воїни рухаються вперед і вибивають сили ворога", — заявив він.

Знищення складів БК

Спецпризначенці батальйону "Дике поле" 4 серпня зуміли ліквідувати склад боєкомплекта військ РФ. Російські загарбники намагалися заховати снаряди поблизу цивільного будинку та густої рослинності. Згодом після влучних пострілів відбулася потужна детонація снарядів.

Аеророзвідка тероборони 1 серпня продемонструвала ефективний результат і допомогла артилерії ЗСУ знищити склад боєкомплекта. Бійці зуміли зафіксувати схованку боєприпасів і згодом відправила координати українським артилеристам, які й ліквідували об'єкт. Снаряди були заховані в лісосмузі на Лиманському напрямку.

3 ОШБр 12 липня показала знищення складу БК росіян у районі Бахмута. Росіяни вирішили ретельно заховати боєкомплект у густій рослинності, але згодом втратили склад завдяки влучній роботі української артилерії.

Нагадаємо, 26 вересня бійці 101-ї бригади знищили "Муром-П" за допомогою БПЛА. Українські захисники виявили російський комплекс спостереження "Муром-П" завдяки безпілотнику, який потім атакував ворожу ціль. Унаслідок цього відбувся яскравий червоний спалах, а російський комплекс автономного мобільного відеотепловізійного спостереження перестав функціонувати.