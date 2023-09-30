ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки, — ISW (карта)

За даними американських аналітиків, ЗС РФ перегрупувалися біля Кліщіївки й хочуть відбити населений пункт, проте наразі в окупантів немає необхідних для цього бойових можливостей.

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Сили оборони України продовжують наступальні операції на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 30 вересня.

Аналітики повідомляють, посилаючись на слова російського "воєнкора", що українські сили нещодавно просунулися вперед, захопивши висоту в районі Кліщіївки. "Воєнкори" також пишуть про запеклі бої, що тривають поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

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Пов'язаний із Кремлем російський блогер заявив, що 28 вересня українці перетнули залізничну лінію біля Кліщіївки. За його словами, російським силам вдалося відтіснити ЗСУ на захід від залізничної лінії.

У звіті також ідеться про те, що 29 вересня росіяни продовжили обмежені атаки в Бахмутському районі, однак не досягли будь-яких підтверджених успіхів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаку російських військ у районі Кліщіївки.

Ще один "воєнкор" стверджує, що ЗС РФ перегрупувалися біля Кліщіївки та планують відбити населений пункт, однак для цього у згаданих підрозділів немає відповідних бойових можливостей.

Карта боїв у Донецькій області Фото: ISW

Нагадаємо, 28 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у російських окупантів була колосальна кількість часу для того, щоб вибудувати сильну лінію оборони, у зв'язку з цим ЗСУ важко просуватися вперед.

Раніше, 27 вересня, колишній командувач Сухопутними силами НАТО в Європі Бен Ходжес сказав, що критика української контрнаступальної операції є "непрофесійними і марними заявами".