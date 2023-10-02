"Нужно готовиться": Shahed будут доминировать в атаках РФ на Украину, — Игнат (видео)

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, Украине нужно больше средств, которые будут рационально использоваться против этих ударных дронов-камикадзе.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовятся к тому, что в ближайшее время ударные дроны будут преобладать над ракетами в российских атаках по нашей территории. Украине нужно увеличивать количество средств для поражения БПЛА. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 2 октября в эфире национального телемарафона "Единые новости".

По словам Игната, враг постоянно запускает по Украине дроны, прокладывает так называемые пути, чтобы увидеть, есть ли в определенном направлении наши средства ПВО. Нашим Силам обороны нужны зенитные ракетные комплексы Patriot и самолеты, которые смогут вытеснить россиян подальше от наших границ.

Журналист отметил, что сейчас украинские ПВО сбивают 70-80% дронов, которые Российская Федерация запускает по Украине. На его вопрос о том, если РФ увеличит количество ударов дронами, будет ли сохраняться в дальнейшем пропорциональность сбивания российских БПЛА Игнат ответил: "Пропорциональность будет сохраняться, когда мы будем получать пропорционально средства... Если враг будет увеличивать количество ударных дронов, безусловно, нам нужно увеличивать количество средств".

По словам спикера, продолжается постоянная работа с партнерами в формате "Рамштайн", ведь количество средств ПВО Украина может увеличивать только благодаря партнерам.

"Мы понимаем, что угроза беспилотников будет расти, их становится больше — и, соответственно, нужно больше средств, которые будут рационально использоваться против этих БПЛА. Ударные БПЛА будут доминировать в атаках, нам нужно делать выводы и готовиться к этому", — отметил Юрий Игнат.

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Напомним, во время ночной атаки ВС РФ 30 сентября силы ПВО Украины сбили десятки беспилотников. Российские оккупанты запустили из Крыма 40 ударных дронов, но большинство из них было обезврежено силами ПВО.