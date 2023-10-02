"Нужно готовиться": Shahed будут доминировать в атаках РФ на Украину, — Игнат (видео)
По словам представителя Воздушных сил ВСУ, Украине нужно больше средств, которые будут рационально использоваться против этих ударных дронов-камикадзе.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовятся к тому, что в ближайшее время ударные дроны будут преобладать над ракетами в российских атаках по нашей территории. Украине нужно увеличивать количество средств для поражения БПЛА. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 2 октября в эфире национального телемарафона "Единые новости".
По словам Игната, враг постоянно запускает по Украине дроны, прокладывает так называемые пути, чтобы увидеть, есть ли в определенном направлении наши средства ПВО. Нашим Силам обороны нужны зенитные ракетные комплексы Patriot и самолеты, которые смогут вытеснить россиян подальше от наших границ.
Журналист отметил, что сейчас украинские ПВО сбивают 70-80% дронов, которые Российская Федерация запускает по Украине. На его вопрос о том, если РФ увеличит количество ударов дронами, будет ли сохраняться в дальнейшем пропорциональность сбивания российских БПЛА Игнат ответил: "Пропорциональность будет сохраняться, когда мы будем получать пропорционально средства... Если враг будет увеличивать количество ударных дронов, безусловно, нам нужно увеличивать количество средств".
По словам спикера, продолжается постоянная работа с партнерами в формате "Рамштайн", ведь количество средств ПВО Украина может увеличивать только благодаря партнерам.
"Мы понимаем, что угроза беспилотников будет расти, их становится больше — и, соответственно, нужно больше средств, которые будут рационально использоваться против этих БПЛА. Ударные БПЛА будут доминировать в атаках, нам нужно делать выводы и готовиться к этому", — отметил Юрий Игнат.
Напомним, во время ночной атаки ВС РФ 30 сентября силы ПВО Украины сбили десятки беспилотников. Российские оккупанты запустили из Крыма 40 ударных дронов, но большинство из них было обезврежено силами ПВО.