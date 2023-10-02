Боевые действия в Украине находятся на пике интенсивности: анализ The Economist (фото)

Издание создало систему на основе NASA FIRMS, которая обнаруживает пожары в Украине. Машинные алгоритмы позволяют установить пожар, который связан с боевыми действиями. Сейчас их количество самое большое за все время большой войны.

Для отслеживания боевых действий в Украине британская газета создала систему на базе спутников, которая показывает активность на фронтах. Об этом сообщает The Economist.

Открытые или традиционные источники разведки могут дать представление, что происходит в Киеве или других городах, где нет боевых действий, сложнее, но возможно узнать о данных вблизи линии фронта. Однако гораздо сложнее узнать, что происходит на фронте или в глубине оккупированных РФ территорий.

Система, которую создали журналисты, базируется на спутниках NASA FIRMS, которые дважды в день пролетают над Украиной. Такой инструмент должен последовательно и нейтрально показывать военную активность в любой части Украины. Алгоритм машинного обучения оценивает местонахождение каждого пожара и оценивает, связано ли это с войной. Он состоит из 100 отдельных моделей. Сейчас с помощью инструмента журналисты обнаружили 20 000 пожаров, связанных с боевыми действиями. Большинство из них, вероятно, являются артиллерийскими, ракетными ударами и атаками БПЛА.

Количество пожаров в Украине из-за боевых действий. Красным обозначены пожары на оккупированной части Украины, а сниним на территории подконтрольной Украине

Авторы отмечают, что метод далек от совершенства, потому что некоторые из пожаров неправильно обозначаются как связанные с боевыми действиями. Система имеет строгие пороговые значения. Многие пожары вообще не обнаруживаются, потому что в момент пролета спутника над Украиной могут быть облака.

Пожары в Украине за 30 сентября

Однако сейчас очевидно, что количество пожаров, которые зафиксированы, является крупнейшим за все время наблюдений.

Напомним, 2 октября в Генштабе заявили о продвижении Сил обороны на юг от Роботино.

Также в CNN заявили, что украинская армия перешла на сторону истощения российских оккупантов.