Подрывает безопасность: в МИД Румынии отреагировали на атаки дронов РФ по портам на Дунае

По словам руководительницы дипломатического ведомства, Румыния помогла вывезти 25 млн тонн украинского зерна. Также она уверяет, что вскоре начнутся переговоры для вступления в ЕС.

В конце сентября ВС РФ несколько дней подряд атаковали украинские порты на Дунае дронами-камикадзе Shahed. 26 сентября россияне полностью сожгли КПП на участке Орловка-Иласча: здесь едва успели везти паромом детей. Ранее пылало в портах Рени и Измаиле, причем российские БПЛА падали на территории Румынии, иногда — в 20 км вглубь от границы. Министр иностранных дел Луминица Одобеску заявила, что подобные действия являются угрозой для гражданского населения. Об этом она сказала в комментарии порталу "Европейская правда".

Комментарий Одобеску прозвучал за несколько минут до начала встречи министров МИД стран членов-ЕС, которая впервые проходит в Киеве. Чиновница подтвердила, что вместе с коллегами прибыла в Украину, чтобы показать всестороннюю поддержку в войне с РФ.

Обстрелы портов, которые регулярно проводит российская армия, являются "военным преступлением", заявила министр. От ударов РФ страдает инфраструктура украинских портов, а несколько обломков дронов обнаруживали на территории Румынии. Кроме того, это угрожает продовольственной безопасности мира и навигации в Черном море, уничтожает украинскую экономику.

"Российские атаки против гражданской инфраструктуры, в том числе портов на Дунае, очень близко к границе Румынии — это военные преступления. То, что делает Россия рядом с нашей границей, подрывает украинскую экономику, продовольственную безопасность..." — цитируют слова чиновницы.

Кроме того, Одобеску рассказала, как именно Румыния помогла Украине. В частности, через так называемый "путь солидарности" провезли 25 млн тонн украинского зерна. Также планируют увеличить пропускную способность: сейчас пропускают 2 млн тонн, а могут нарастить мощности до 3-4 млн тонн.

Несколько слов было сказано о шансах Украины на вступление в ЕС: глава МИД Румынии уверена, что переговоры могут начаться с декабря 2023 года.

О встрече министров МИД написал в Twitter министр МИД Украины Дмитрий Кулеба: поблагодарил за поддержку Высокого представителя ЕС по вопросам безопасности и иностранных дел Жозепа Борреля. Также подчеркнул, что подобная встреча — уникальная: "Впервые в истории вне нынешних границ ЕС".

Обстрелы городов Украины: реакция Румынии

Отметим, РФ начала обстреливать портовую инфраструктуру Украины, начиная с июля 2023 года, когда президент России Владимир Путина заявил о расторжении зернового соглашения. Сначала россияне уничтожали морские порты Одессы и Черноморска. Затем взялись за порты на Дунае в Измаиле и Рени. Во время одной из атак дроны-камикадзе Shahed скользили по границе с Румынией, рассказали в ПВ ВСУ. Когда их сбивали украинские силы ПВО, обломки падали на территорию Румынии.

Румынское правительство не сразу подтвердило, что обломки российских дронов угрожают гражданам. Однако все же признало, что обломки были. После этого в прилегающих к украинско-румынским участкам границы рассылают сообщения о воздушной угрозе, строят бетонные защитные сооружения и предлагают эвакуацию населения. 26 сентября в ответ на очередной российский теракт Одобеску заявила, что "реакция НАТО была образцовой".

Напоминаем, после расторжения зернового соглашения Польша и ряд стран Европы отказались снимать эмбарго на перевозку украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. После этого польские чиновники даже заявили, что прекратят оказывать Украине военную помощь. Впрочем, позже к переговорам подключили США: постепенно ситуация разрешается.