ВС РФ атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области: в ОВА показали последствия обстрела (фото, видео)

Враг попал в переправу Орловка-Исакча в Измаильском районе Одесской области. Повреждены здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, загорелись шесть фур, рассказали в ОВА.

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Ночью 26 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали беспилотными летательными аппаратами Измаильский район Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер в Telegram.

"В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область", — сказал Олег Кипер.

Он отметил, что работа украинских сил противовоздушной обороны была мощная, в частности, уничтожено большинство дронов.

По его словам, враг попал в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе. В результате вражеской атаки пострадали двое мужчин — водители грузовиков. Одного из них госпитализировали в больницу с тяжелой травмой руки, другому оказали медицинскую помощь на месте.

Также было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков. Кроме этого, загорелись шесть фур, пожарные потушили пожары.

Последствия обстрела Одесской области Последствия обстрела Одесской области

В местном Telegram-канале сообщили, что российские военные атаковали переправу Орловка-Исакча в Измаильском районе Одесской области. Отметили, что пострадали более 20 машин, в том числе рейсовый автобус, следовавший из Бухареста в Одессу.

Напомним, ночью 25 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одессу и область с помощью 19 дронов-камикадзе Shahed и 12 ракет типа "Калибр". Кроме этого, по Одессе военные РФ запустили две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Украинская противовоздушная оборона уничтожила все БПЛА и большинство "Калибров". В результате обстрела пострадал морской вокзал.

В Минобороны Украины заявили, что обстрел Одессы был возмездием за успешные удары ВСУ по временно оккупированному Севастополю в Крыму. В оборонном ведомстве попытку РФ отплатить назвали "жалкой".