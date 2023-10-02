"Смертный приговор": прекращение помощи США Украине отразится на всем мире, — представитель Сената

По словам сенатора Линдси Грэма, если Украина сможет победить Россию, у Китая будет меньше шансов вторгнуться на Тайвань.

Сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что прекращение помощи США Украине может оказаться критическим для Тайваня. Этот вопрос был поднят в свете призывов различных политиков, включая экс-президента США Дональда Трампа, об обсуждении сокращения финансовой поддержки для Украины. Об этом он сообщил в интервью CBS News.

Согласно высказыванию сенатора Линдси Грэма, наиболее значительной ошибкой, совершенной США с момента ведения борьбы с терроризмом, было решение о выводе войск из Афганистана.

"Если мы прекратим поддержку Украины, это будет в десять раз хуже, чем Афганистан", — сказал он.

Он также отметил, что Украина имеет значительное значение в мире.

"Путин будет продолжать. Вы пропустили всю Вторую мировую войну, если не знаете, чем закончится этот фильм. Республиканцы, которые говорят, что Украина для нас не имеет значения, ошибаются. С уважением, вы ошибаетесь", — сказал он.

Сенатор Линдси Грэм считает, что ситуация в мире стала скорее более напряженной и сложной.

"Если Украина сможет победить Россию, у Китая будет меньше шансов вторгнуться на Тайвань, и Путин будет остановлен", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Штатах предложили отказаться от помощи Украине, чтобы избежать шатдауна — временной частичной остановки государственных органов США. Шатдаун происходит, когда правительству не удается принять законодательство о финансировании на следующий год или временную меру финансирования.