Пишет песни о Путине и отрицает существование Украины: топ-менеджер "Роснефти" получила подозрение

В своем профиле в "Инстаграм" с миллионом подписчиков коллаборантка отрицала существование Украины и постила поздравления по случаю референдумов на временно оккупированных территориях.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на коллаборационистку Татьяну Грабович, которая входит в состав топ-менеджмента центрального офиса "Роснефти" и публично поддерживает вооруженную агрессию РФ. Об этом сообщает СБУ.

Что известно о Татьяне Грабович

По данным правоохранителей, ранее предательница жила в Виннице и была помощницей экс-нардепа-"регионала" Сергея Кивалова. Но в 2014 году переехала в Москву, где получила российское гражданство и устроилась в один из департаментов нефтяного монополиста РФ.

"Там она отвечает за финансирование "Роснефтью" пропагандистских проектов Кремля, которые направлены на распространение фейков об Украине", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Службе безопасности, в своем профиле в "Инстаграм" с миллионом подписчиков женщина отрицала существование Украины и постила поздравления по случаю фейковых референдумов на временно оккупированных территориях нашего государства.

"Кроме того, в декабре 2022 года Грабович представила свою псевдоисторическую книгу, в которой повторяет кремлевские нарративы о якобы отсутствии Украинской государственности", — отмечают правоохранители.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что эти "произведения" направлены на поддержку вооруженной агрессии РФ и "отбеливание" военных преступлений страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Грабович о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к совершению действий, целью которых является насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий, целью которых является изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (распространение материалов с призывами к агрессивной войне);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году).

Поскольку злоумышленница находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за преступления против нашего государства.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, 2 октября, в Киеве сотрудники Службы безопасности задержали агента ФСБ, который пытался вступить в школу "Армии дронов".