В Легионе "Свобода России" рассказали, как били оккупантов в сентябре (видео)

Сообщается, что бойцы ЛСР принимали участие в боях на Бахмутско-Торецком направлении, а также в операциях на территории Российской Федерации.

Вечером 2 октября Легион "Свобода России" опубликовал сводку своей работы за сентябрь. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram подразделения.

Сообщается, что бойцы ЛСР принимали участие в боях на Бахмутско-Торецком направлении, а также в операциях на территории Российской Федерации.

В частности, как отмечается, под Бахмутом работали 1-й и 2-й взводы минометной батареи и 1-й взвод БПЛА 1-го ОМБ.

"Активные боевые действия продолжаются 24/7. Противник пытается контратаковать наши наступательные действия, но Силы обороны Украины успешно продвигаются вперед", — заявили в ЛСР.

Также сообщается, что оккупанты потеряли 43 человека ранеными, а также 12 – убитыми. Уничтожено Легионом:

склад БК — 2 ед.;

транспортные средства — 2 ед.;

комплекс РЭБ "Силок-М1" — 1 ед.;

вражеский блиндаж — 1 ед.

Повреждено Легионом:

танк Т-72 — 1 ед.;

БМП-2 — 2 ед.;

миномет 120мм — 1 ед.;

пушка МТ-12 "Рапира" — 1 ед.;

микроавтобус ("буханка") — 2 ед.;

укрытия, блиндажи, места расположения личного состава противника — 3 ед.

Также в отчете говорится, что бойцы ЛСР, а именно штурмовые группы 1-й и 2-й роты 1-го ОМБ, провели тактическую операцию на территории приграничных регионов РФ. Бойцы вернулись на территорию Украины без потерь, а оккупанты потеряли ранеными 13 человек, а убитыми — 5 человек.

Напомним, что 29 сентября в легионе "Свобода России" рассказали о боях в трех областях РФ. Представитель ЛСР рассказал о потоке добровольцев в подразделение. Для того, чтобы они получили боевой опыт, их приобщают к спецрейдам в приграничные регионы РФ.