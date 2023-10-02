В Легионе "Свобода России" рассказали, как били оккупантов в сентябре (видео)
Сообщается, что бойцы ЛСР принимали участие в боях на Бахмутско-Торецком направлении, а также в операциях на территории Российской Федерации.
Вечером 2 октября Легион "Свобода России" опубликовал сводку своей работы за сентябрь. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram подразделения.
Сообщается, что бойцы ЛСР принимали участие в боях на Бахмутско-Торецком направлении, а также в операциях на территории Российской Федерации.
В частности, как отмечается, под Бахмутом работали 1-й и 2-й взводы минометной батареи и 1-й взвод БПЛА 1-го ОМБ.
"Активные боевые действия продолжаются 24/7. Противник пытается контратаковать наши наступательные действия, но Силы обороны Украины успешно продвигаются вперед", — заявили в ЛСР.
Также сообщается, что оккупанты потеряли 43 человека ранеными, а также 12 – убитыми. Уничтожено Легионом:
- склад БК — 2 ед.;
- транспортные средства — 2 ед.;
- комплекс РЭБ "Силок-М1" — 1 ед.;
- вражеский блиндаж — 1 ед.
Повреждено Легионом:
- танк Т-72 — 1 ед.;
- БМП-2 — 2 ед.;
- миномет 120мм — 1 ед.;
- пушка МТ-12 "Рапира" — 1 ед.;
- микроавтобус ("буханка") — 2 ед.;
- укрытия, блиндажи, места расположения личного состава противника — 3 ед.
Также в отчете говорится, что бойцы ЛСР, а именно штурмовые группы 1-й и 2-й роты 1-го ОМБ, провели тактическую операцию на территории приграничных регионов РФ. Бойцы вернулись на территорию Украины без потерь, а оккупанты потеряли ранеными 13 человек, а убитыми — 5 человек.
Напомним, что 29 сентября в легионе "Свобода России" рассказали о боях в трех областях РФ. Представитель ЛСР рассказал о потоке добровольцев в подразделение. Для того, чтобы они получили боевой опыт, их приобщают к спецрейдам в приграничные регионы РФ.