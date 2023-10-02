558 убитых за 9 месяцев: снайпер "призрак Бахмута" рассказал, как ликвидировали оккупантов в 3 км (фото)

Командир подразделения снайперов ВСУ рассказал, что обычно охота ведется на высокоприоритетные цели ВС РФ, а оперативное расстояние — примерно 750 метров.

Элитный снайпер Сил обороны, который взял на себя ответственность за ликвидацию 113 российских военных за последние девять месяцев, рассказал, как его отряд проводит атаки на свои цели. Об этом сообщает The Daily Mail.

Командир снайперской группы "Призраков Бахмута" с одноименным позывным сообщил, что его подразделение из нескольких десятков хорошо подготовленных солдат за то же время в целом ликвидировало 558 военнослужащих из российских оккупационных войск.

"Призрак" также утверждает, что его команде удалась одна из сложнейших операций, проводившаяся на сравнительно дальнем расстоянии от мишени: примерно 2,5 км. Это втрое превышает высоту Бурдж-Халифы (высокого здания в мире).

"Призрак Бахмута"

Он рассказал, что команда, как правило, охотится на высокоприоритетные цели ВС РФ, а оперативное расстояние обычно — около 750 метров. Зачастую подразделение снайперов идет в авангарде контрнаступления Украины.

"Когда планируется наступление или контрнаступление, наша задача — зайти первыми и очистить территорию", — рассказал он.

Призраки Бахмута

Снайперам подразделения часто приходится ждать на одной позиции до 16 часов в день и при этом быть очень хорошо замаскированными.

UAR-10

Их основное оружие — американская винтовка Barrett M107A1, также используется Barrett MRAD и некоторые украинские разработки, в т.ч. UAR-10 и Snipex Alligator.

Barrett M107A1

Зона поражения Barrett M107A1 — самого грозного оружия в команде "Призраков" — 2,2 км, а максимальная дальность — 4 км.

Успешные ликвидации подразделения фиксируются электронно с помощью прицелов винтовок. Но подразделению нужно остаться на позициях в течение трех-пяти часов, чтобы убедиться, что цель поражена.

Snipex Alligator

По словам "Призрака", это изнурительная работа может психологически надломить человека.

"Это не похоже на американские фильмы, которые романтизируют работу снайперов, — объяснил он, добавив, что основная часть выполняемой работы сопряжена на выживанием. — Вы учитесь считать, занимаетесь математикой. Учитесь маскироваться, исследуете окружающую среду. Вы можете отлично стрелять, но если не можете выжить, в этом не будет никакого смысла".

По его словам, работа продолжается круглосуточно, днем и ночью. Без выходных.

"Ты совершенно измотан, из тебя выжаты все соки", — сказал он.

По словам военнослужащего, по возвращении из миссий, снайперы пытаются поддерживать некоторую видимость нормальной жизни.

"Призрак" старается звонить маленькой дочери как можно чаще, а в свободное время пишет и поет песни.

Боевой дух отряда поддерживает любимая хаски Лола, которую называют "антидепрессантом".

"Антидепрессант"

Напомним, что эксперт рассказал, по каким сценариям может дальше развиваться контрнаступление ВСУ. Силы обороны могут изолировать Токмак без штурма и сразу направиться к берегу Азовского моря.

Также сообщалось, что США тайно готовят Украину к вступлению в НАТО, и разработало план на случай, если РФ захватит больше территорий.