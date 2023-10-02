"Начали новый сезон": эксперт назвал цель массированных ударов Shahed по Украине

Атаками беспилотников Россия пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины и стремится заставить отказаться от зерновой сделки.

Россияне начали сезон ударов по энергетической системе Украины, применяют массово дроны Shahed. Об этом в эфире Громадського радио сообщил Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Оккупанты также значительное внимание уделяют украинским портам и бьют по этим объектам. По словам специалиста, без учета тех беспилотников, которые враг использовал на фронте, выпущено рекордное количество.

"Свидетельствует о том, что оккупанты начали осенний сезон", — пояснил он.

Лакийчук считает, что такие действия имеют целью две цели — попытка заставить Украину отказаться от зерновой сделки и стремление России уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства.

Аналитик обратил внимание на то, что применяют захватчики беспилотники, которые получат из Ирана через Каспий. Также уже массово используются иранские дроны, которые они производят сами по иранской лицензии.

"Это позволяет им увеличить количество средств поражения", — сказал Лакийчук.

Вероятный показатель увеличения количества ударных дронов будет зависеть от нескольких факторов, в частности, от того, как россияне смогут освоить текущее производство модернизированных иранских дронов Shahed. Что касается ракет, то, по словам эксперта, на их количество будет влиять возможность Украины уничтожать мощности производства.

Атаки Shahed: почему Украине нужны Gepard и Vampire

В Офисе президента 2 октября намекнули на желание Украины получить Gepard и Vampire. Использование комплексов Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T для сбивания ударных беспилотных аппаратов типа Shahed может быть рентабельным, но, по мнению Михаила Подоляка, это ведет к износу складских запасов союзников. В то же время зенитные системы Gepard и Vampire зарекомендовали себя как эффективное средство против "шахедов".

Напомним, 2 октября стало известно, Украина получит "убийцу дронов" — систему Slinger. Антидроновий комплекс Slinger использует сложную технологию для достижения реально результата.