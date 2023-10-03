Россияне в командирском танке установили матрицу от французской Thales (видео)

Успешное продвижение бойцов Нацгвардии возле Вербового позволило захватить новый командирский танк войск РФ, в котором установлено французское оборудование для прицела.

Прибор наводчика в танке Т-72Б3 модификации 2022 года работает только из-за наличия французской матрицы от компании Thales. В сюжете ТСН показали трофейную технику российских оккупантов.

Успешное продвижение украинских войск Запорожской области позволило 15-й бригаде Нацгвардии затрофеить новый командирский танк. Это произошло возле населенного пункта Вербовое.

Именно благодаря иностранным комплектующим, которые с 2014 года устанавливались на технику РФ, она имела возможность вести прицельный огонь на расстоянии 5 км. Тепловизионный прицел "Сосна-У" нового производства эффективно функционирует через матрицу из Франции.

"Против таки танков трудно воевать", — отметил один из бойцов.

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Журналисты узнали, что матрицу в обход санкций Россия получала через Беларусь. Неизвестно, смогли ли российские захватчики наладить новые схемы поставок французской электроники.

Боец 15-й бригады Нацгвардии рассказал, что прицелы "Сосна-У" у оккупантов заканчиваются. Это заставляет их ставить оборудование не такое эффективное, которое распознает цели на расстоянии 2-2,5 километра. Таким образом россияне пытаются заменить качество количеством, чтобы остановить продвижение украинских войск.

Прицел "Сосна-У"

Российские танковые прицелы "Сосна-У" создали благодаря закупке телевизионных матриц от французского Thales. Это произошло в обход санкций с 2014 года поставлялись через Беларусь. Его устанавливали преимущественно для танков Т-72Б3 и Т-80БВМ. Чаще в тезке можно увидеть прицел 1ПН-96МТ-02 от "Вологодского оптико-механического завода", а "Сосна-У", по информации аналитиков, заканчивается.

Напомним, российские оккупанты начали применять против защитников Украины новый роботизированный комплекс "Сосна-Н", который способен находить и бороться со снайперами. Комплекс способен ослеплять стрелков лазерным лучом и выводить из строя оптику противника. Это дистанционно управляемая лазерно-оптическая установка, которая в автоматическом режиме может обнаруживать любые оптические устройства.