ВСУ заняли более выгодные позиции возле Бахмута и сдерживают россиян возле Работино, — ISW (карта)

ВС РФ пытаются любой ценой удержать линию обороны вдоль железной дороги к югу от Бахмута, а ВСУ продолжали попытки продвинуться на восток от железнодорожной линии возле Андреевки.

Силы обороны Украины заняли более выгодные позиции вблизи Андреевки на Бахмутском направлении, а также держат оборону от российских атак к западу от Работино. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 2 октября.

По сообщению аналитиков Института, украинские защитники продолжали наступательные операции в районе Бахмута, но 2 октября не достигли никаких подтвержденных успехов. В ВСУ сообщали о тяжелых боях к югу от Бахмута в районе железнодорожного пути, вдоль которого сейчас проходит линия защиты ВС РФ, которые изо всех сил пытаются здесь удержать оборону.

Российский военный блогер утверждал, что ВСУ продолжали попытки продвинуться на восток от железнодорожной линии возле Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и что украинские войска занимают неопределенные "более выгодные" позиции в этом районе.

В Минобороны России утверждали, что российские силы отбили украинские атаки вблизи Андреевки.

Также несмотря на атаки, российские оккупанты не имеют никаких продвижений в районе Бахмута 2 октября. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались отбить утраченные позиции вблизи Андреевки.

Также аналитики Института сообщают, что Силы обороны вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и незначительно продвинулись 2 октября на северо-запад от Новомайорского.

ВС РФ вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей, но не достигли никаких подтвержденных успехов 2 октября. Российский военный блогер утверждал, что есть неподтвержденные сообщения о том, что оккупанты продвинулись на 100-150 метров на восток от Урожайного.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты безуспешно атаковали вблизи Старомайорского, Ровнополя и Новодаровки.

Российский источник утверждает, что украинские войска проводят ежедневные наступательные операции к северо-востоку от Работино.

1 октября ISW оценила, что украинские войска потеряли позиции к юго-западу от Работино во время контратак России между 13 и 30 сентября. Однако в Институте обновили оценку на основе новых видеоматериалов, опубликованных 2 октября, и спутниковых снимков, которые указывают на то, что украинские силы все еще удерживают эти позиции и удерживают их примерно с 12 по 17 сентября.

Российские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись 2 октября.

Напомним, что 2 бомбардировщика ВСУ на предельно малых высотах прорвались сквозь российскую систему ПВО на территорию РФ, выполнили смертельно опасное задание и вернулись на базу.

Ранее сообщалось, что российское командование из-за успехов со стороны ВСУ поставило оккупантам новую задачу - удержать Бахмут.