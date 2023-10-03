ВСУ заняли более выгодные позиции возле Бахмута и сдерживают россиян возле Работино, — ISW (карта)

ВС РФ пытаются любой ценой удержать линию обороны вдоль железной дороги к югу от Бахмута, а ВСУ продолжали попытки продвинуться на восток от железнодорожной линии возле Андреевки.

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Силы обороны Украины заняли более выгодные позиции вблизи Андреевки на Бахмутском направлении, а также держат оборону от российских атак к западу от Работино. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 2 октября.

По сообщению аналитиков Института, украинские защитники продолжали наступательные операции в районе Бахмута, но 2 октября не достигли никаких подтвержденных успехов. В ВСУ сообщали о тяжелых боях к югу от Бахмута в районе железнодорожного пути, вдоль которого сейчас проходит линия защиты ВС РФ, которые изо всех сил пытаются здесь удержать оборону.

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Российский военный блогер утверждал, что ВСУ продолжали попытки продвинуться на восток от железнодорожной линии возле Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и что украинские войска занимают неопределенные "более выгодные" позиции в этом районе.

В Минобороны России утверждали, что российские силы отбили украинские атаки вблизи Андреевки.

Также несмотря на атаки, российские оккупанты не имеют никаких продвижений в районе Бахмута 2 октября. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались отбить утраченные позиции вблизи Андреевки.

Также аналитики Института сообщают, что Силы обороны вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и незначительно продвинулись 2 октября на северо-запад от Новомайорского.

ВС РФ вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей, но не достигли никаких подтвержденных успехов 2 октября. Российский военный блогер утверждал, что есть неподтвержденные сообщения о том, что оккупанты продвинулись на 100-150 метров на восток от Урожайного.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты безуспешно атаковали вблизи Старомайорского, Ровнополя и Новодаровки.

Российский источник утверждает, что украинские войска проводят ежедневные наступательные операции к северо-востоку от Работино.

1 октября ISW оценила, что украинские войска потеряли позиции к юго-западу от Работино во время контратак России между 13 и 30 сентября. Однако в Институте обновили оценку на основе новых видеоматериалов, опубликованных 2 октября, и спутниковых снимков, которые указывают на то, что украинские силы все еще удерживают эти позиции и удерживают их примерно с 12 по 17 сентября.

Российские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись 2 октября.

Напомним, что 2 бомбардировщика ВСУ на предельно малых высотах прорвались сквозь российскую систему ПВО на территорию РФ, выполнили смертельно опасное задание и вернулись на базу.

Ранее сообщалось, что российское командование из-за успехов со стороны ВСУ поставило оккупантам новую задачу - удержать Бахмут.