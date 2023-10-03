ЗСУ зайняли вигідніші позиції біля Бахмута і стримують росіян біля Роботиного, — ISW (карта)

ЗС РФ намагаються за будь-яку ціну утримати лінію оборони вздовж залізниці на південь від Бахмута, а ЗСУ продовжували спроби просунутися на схід від залізничної лінії біля Андріївки.

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Сили оборони України зайняли більш вигідні позиції поблизу Андріївки на Бахмутському напрямку, а також тримають оборону від російських атак на захід від Роботиного. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 2 жовтня.

За повідомленням аналітиків Інституту, українські захисники продовжували наступальні операції в районі Бахмута, але 2 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів. У ЗСУ повідомляли про важкі бої на південь від Бахмута в районі залізничної колії, вздовж якої зараз проходить лінія захисту ЗС РФ, які з усих сил намагаються тут втримати оборону.

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Російський військовий блогер стверджував, що ЗСУ продовжували спроби просунутися на схід від залізничної лінії біля Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і що українські війська займають невизначені "вигідніші" позиції в цьому районі.

У Міноборони Росії стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Андріївки.

Також попри атаки, російські окупанти не мають жодних просувань в районі Бахмута 2 жовтня. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Андріївки.

Також аналітики Інституту повідомляють, що Сили оборони вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та східного Запорізької областей і незначно просунулися 2 жовтня на північний захід від Новомайорського.

ЗС РФ вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей, але не досягли жодних підтверджених успіхів 2 жовтня. Російський військовий блогер стверджував, що є непідтверджені повідомлення про те, що окупанти просунулися на 100-150 метрів на схід від Урожайного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти безуспішно атакували поблизу Старомайорського, Рівнополя та Новодарівки.

Російське джерело стверджує, що українські війська проводять щоденні наступальні операції на північний схід від Роботиного.

1 жовтня ISW оцінила, що українські війська втратили позиції на південний захід від Роботиного під час контратак Росії між 13 і 30 вересня. Проте в Інституті оновили оцінку на основі нових відеоматеріалів, опублікованих 2 жовтня, і супутникових знімків, які вказують на те, що українські сили все ще утримують ці позиції та утримують їх приблизно від 12 по 17 вересня.

Російські війська вели наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися 2 жовтня.

Нагадаємо, що 2 бомбардувальники ЗСУ на гранично малих висотах прорвалися крізь російську систему ППО на територію РФ, виконали смертельно небезпечне завдання та повернулися на базу.

Раніше повідомлялося, що російське командування через успіхи з боку ЗСУ поставило окупантам нове завдання — утримати Бахмут.