Боевые провалы и оружие СССР: солдаты ВС РФ жалуются на пушки и командиров, — ISW

Российские военные недовольны стратегией своего командования, которое требует у них успехов вопреки ситуации на фронте. Тем временем Кремль ответственность на себя не берет, а устраняет "неуспешных" местных командиров.

Украинские войска в сентябре отодвинули подразделения ВС РФ на нескольких участках на Запорожском отрезке фронта и под Бахмутом. В частности, на карте боевых действий видно прорыв у Работино и Вербового и освобожденные населенные пункты к югу от Великой Новоселки. Между тем как на востоке удалось освободить Клещиевку и Андреевку в 3-8 км от Бахмута. Российские командиры, которые воевали на этих участках, жалуются на приказы генералов ВС РФ. Генералы якобы заставляли их идти в контратаку без надлежащей подготовки. О деталях ситуации в армии России говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) от 2 октября 2023 года. Отчет выложен на портале института.

Аналитики ISW свои выводы сделали на основе высказываний российских наемников и военкоров, которые общались с командирами из-под Бахмута и из-под Орехова — именно на этих участках произошел прорыв ВСУ в сентябре.

Война РФ против Украины: детали

Под Бахмутом об особенностях боев рассказал командир российских десантников Андрей Кондрашкин из 31 бригады ВС РФ: он общался с командиром наемников батальона "Восток" Александром Ходаковским. Кондрашкин заявил, что генералы требовали от него принимать все меры, чтобы остановить продвижение ВСУ. Между тем выполнить этот приказ он не мог и поэтому были боевые провалы — его подчиненные "не имели мотивации" и не имели "слаженности".

Зато Ходаковский имел другое мнение: причина неудач ВС РФ заключалась в другом. По его мнению, россияне теряют позиции из-за плохих решений начальства. Начальство требует любой ценой рваться вперед, российские подразделения выматываются и в определенный момент останавливаются. Тогда этим моментом пользуются бойцы ВСУ — именно таким образом ситуация сложилась под Великой Новоселкой.

"Часто решения командиров продиктованы лишь тем, что на них давит начальство, требуя результата. Дело не в слаженности, а в том, что тебе придется делать выбор: или добивать последних, или возражать начальству и рисковать карьерой", — отметил Ходаковский.

Комментарий Ходаковского относительно "начальства": жалобы Кондрашкина Фото: Скриншот Комментарий Ходаковского относительно "начальства": называет "ошибки" Фото: Скриншот

Тем временем российское командование начало "наказывать" подчиненных за неудачи. Например, сняло с должности генерал-полковника Андрея Сычевого, пишут аналитики ISW. Сычевого обвиняют в "проведении неподготовленных и без поддержки контратак" в районе возле Клещиевки под Бахмутом.

На линии фронта у россиян есть еще одна проблема, о которой упомянули в отчете. В частности, речь идет о старых советских зенитных установках 50-60 гг. С-60, которые Генштаб ВС РФ привез в Украину. Минобороны России показало пушки, "хвастаясь" ими как достижением. Между тем военные утверждают, что это слишком старое оружие, чтобы воевать им в современной войне. В частности, указывают, что к ним "есть вопросы в силу их возраста".

Оценка зенитки С-60 Фото: Скриншот

Отметим, аналитики Института также кратко описали самые горячие участки фронта на юге и востоке Украины. В частности, они выделили участок к востоку от Вербового, к югу от Великой Новоселки, под Бахмутом — именно там происходят попытки ВСУ прорвать оборону ВС РФ.

Напоминаем, накануне ISW исследовал возможность усиления подразделений ЧВК "Вагнер", которые планируют подчинить ВС РФ. Указали, что наемники могут восстановиться, если будут иметь соответствующее командование.

Между тем на Луганщине враг бросил в бой резервную 25 армию. Председатель Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, как российские власти пытаются пополнить личный состав, потерянный на линии фронта.