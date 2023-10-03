Будут прослушивать всех: оккупанты устанавливают специальные вышки связи на оккупированных территориях

Оккупанты проводят контрдиверсионные мероприятия, чтобы помешать украинским подпольщикам передавать информацию о ВС РФ Силам обороны.

Российские оккупанты пытаются усложнить процесс работы для украинского подполья на временно захваченных территориях Украины. Они принялись устанавливать специальные вышки связи, чтобы прослушивать разговоры местных жителей. Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Из-за того, что местное подполье систематически информирует Силы обороны о передвижении и размещении сил и средств россиян на временно оккупированных территориях, россияне принялись усиливать контрдиверсионные мероприятия.

Оккупационные власти и ВС РФ пытаются усложнить возможность передачи информации для местных партизан. Они продолжают размещать новые камеры наблюдения и устанавливают новые башни мобильной связи, которые прослушиваются. Такие вышки появились в Мелитополе и Бердянске, также фиксируется усиление работы вражеского РЭБа.

Напомним, что в ночь на 3 октября Россия направила на Украину очередную стаю дронов-камикадзе Shahed-136 . Иранские БпЛА залетели с юга и направлялись в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее сообщалось, что несмотря на отключение врагом мобильной связи, проверки телефонов и увеличение количества блокпостов, украинское подполье находит способы, чтобы передать координаты оккупантов Силам обороны.