Наводят и координируют удары ВСУ: партизаны рассказали, как уничтожают россиян в оккупации

Украинское подполье играет большую роль в том, что на временно оккупированных территориях увеличилось количество "прилетов" по военной технике и складах ВС РФ.

Related video

Движение сопротивления помогает уничтожать российских военных на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Украинское подполье каждый день помогает уничтожать оккупантов своей родной земли", — говорилось в сообщении.

Отметили, что украинское подполье играет большую роль в том, что на временно оккупированных территориях увеличилось количество "прилетов" по военной технике и складах БК Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, партизаны наводят и координируют удары Вооруженных сил Украины.

Важно

"ВСУ уже рядом": партизаны провели спецоперацию в оккупированном Энергодаре, – СМИ

В Центре отметили, что несмотря на отключение врагом мобильной связи, проверки телефонов и увеличение количества блокпостов, украинское подполье находит способы, чтобы передать координаты оккупантов Силам обороны, в результате чего ускоряют деоккупацию территорий и победу Украины.

Добавили, что каждый может помочь украинским бойцам и передать штабу ВСУ данные о дислокации, передвижения, объемов вражеской военной техники и личного состава ВС РФ. Это можно сделать по ссылке. По отправленным координатам украинские военные нанесут удар по врагу.

Напомним, 25 сентября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что украинские партизаны обесточили базу оккупантов во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. В частности, движение сопротивления вывело из строя трансформаторную установку, которая обеспечивала врага электричеством.

18 сентября стало известно, что в Мариуполе от "загадочной болезни" умерли 11 военных Вооруженных сил Российской Федерации, среди них были двое офицеров. Все военные РФ умерли от внезапной остановки сердца. Оккупационные власти города убеждены, что солдат отравили диверсанты или мариупольцы, которые ждут возвращения Украины.