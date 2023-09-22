"ВСУ уже рядом": партизаны провели спецоперацию в оккупированном Энергодаре, – СМИ

Представители сопротивления запустили беспилотник, с помощью которого сбросили тысячи листовок с обращением к жителям города.

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Движение сопротивления в оккупированном Энергодаре провело в городе успешную спецоперацию в ночь с 21 на 22 сентября. С помощью дрона партизаны скинули на город тысячи листовок с обращением к местным жителям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в разведке.

"Жители Энергодара! Украина делает все для возвращения мирной жизни. Скоро домой. Сохраняйте спокойствие и веру. ВСУ уже рядом. Слава Украине!", – говорится в тексте листовки.

Источник издания сообщил, что беспилотник был запущен с оккупированной территории и распространил пять тысяч листовок. Также сообщается, что подобные акции проводятся регулярно.

На момент публикации материала пресс-центр ГУР МОУ официально не комментировал информацию о проведении операции в Энергодаре.

Партизаны провели спецоперацию в оккупированном Энергодаре Фото: РБК-Украина

Оккупация Энергодара и ЗАЭС

Энергодар является городом-спутником Запорожской атомной электростанции, которую в марте прошлого года временно захватили россияне. Силы РФ постоянно устраивают провокации на станции и терроризируют персонал АЭС.

В июне глава ГУР Минобороны Украины в эфире национального телемарафона предупредил, что российские военные заминировали пруд-охладитель ЗАЭС.

В июле россияне перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в "горячее состояние", что повысило риски ядерной катастрофы. А группа МАГАТЭ, которая находится на АЭС, увидела несколько мин в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями станции.

В августе ВС РФ завезли на ЗАЭС тяжелую технику и устроили стрельбы. По словам местных жителей, россияне вели огонь возле взрывоопасных объектов, пренебрегая нормами ядерной и радиационной безопасности.

Напомним, что в сентябре партизаны взорвали в Энергодаре паспортный стол, где коллаборанты устроили застолье. В результате взрыва было повреждено помещение, а нескольких коллаборационистов доставили в больницу.