Условия труда включают пытки: руководитель "Энергоатома" описал, что происходит на ЗАЭС

Российские оккупанты почувствовали нехватку персонала на захваченной станции. Они заставили вернуться к работе часть сотрудников, которые ранее отказались работать на "Росатом" и находились в городе.

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Оккупационное руководство Запорожской атомной электростанции допускает к работе примерно 1-1,5 тысячи работников, которые не подписывали контракт с "Росатомом". К такому решению захватчиков подтолкнула нехватка персонала. Об этом со ссылкой на заявление президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина сообщили 8 августа в "Интерфакс-Украина".

"Примерно три тысячи работников ЗАЭС подписали эти контракты, но в Энергодаре также остается наш персонал", — объяснил он.

По словам руководителя "Энергоатома", контракт отказались подписывать примерно три тысячи работников. Большинство из них находятся дома и получают зарплату, какой она была до захвата станции.

Однако примерно 1-1,5 тысячи сотрудников ЗАЭС, как рассказал Котин, вынужденно допущены оккупантами к работе. Это объясняется тем, что врагу не хватает людей для содержания станции.

Президент НАЭК подчеркнул, что персонал станции работает в сверхтяжелых условиях и страдает от постоянного давления, поэтому соглашается подписывать контракты с оккупантами.

"Периодически мы слышим о пытках, похищениях персонала. Там очень тяжелые условия", — отметил он.

Напомним, ранее "Энергоатом" сообщал, что 24 июля российские оккупанты перевели энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки". Такой шаг несет риски для ядерной и радиационной безопасности.

4 июля в Генштабе ВСУ предупредили о возможной провокации со взрывами на ЗАЭС. В сообщении говорилось, что захватчики разместили на крышах энергоблоков сторонние предметы, похожие на взрывчатку.

Только 4 августа в МАГАТЭ заявили, что были допущены к энергоблокам №3 и №4. Гендиректор Рафаэль Мариано Гросси заверил, что на крышах зданий реакторов нет взрывчатых веществ.