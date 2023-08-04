Спустя месяц: МАГАТЭ получило доступ к крышам 3-го и 4-го энергоблоков ЗАЕС, — Гросси

Группа специалистов во время осмотра крыш двух реакторных блоков и машинных залов не обнаружила взрывчатых веществ. Этот доступ МАГАТЭ запрашивало неоднократно, напомнил Гросси.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси 4 августа заявил, что на крышах зданий реакторов 3-го и 4-го энергоблоков Запорожской АЭС взрывчатых веществ эксперты не обнаружили, сообщает прес-служба МАГАТЭ.

Доступ к этим объектам, который неоднократно запрашивало агентство, был получен вечером 3 августа. Группа специалистов смогла осмотреть крыши двух реакторных блоков и машинных залов.

"Доступ к крышам в четверг был открыт сразу после успешной девятой смены групп на станции. Эксперты МАГАТЭ снова пересекли линию фронта. Группы отправлялись и прибывали на станцию", — сообщил Гросси.

В агентстве рассказали, что в ночь перед ротацией команда слышала серию взрывов в районе станции. В результате этих взрывов не было никакого воздействия на площадку АЭС, соседнюю промзону или город Энергодар.

Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул важность предоставления экспертам своевременного доступа на все территории ЗАЭС для контроля за полным соблюдением пяти основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции. По его словам, МАГАТЭ продолжит свои запросы на посещение крыш остальных 4 энергоблоков ЗАЭС.

Команда специалистов международного агентства продолжает внимательно следить за ситуацией с наличием воды для охлаждения шести реакторов станции, а также выполнять другие функции ядерной безопасности.

Напомним, 4 июля пресс-служба Генерального штаба ВСУ сообщила, что российские оккупанты готовят провокацию со взрывами на Запорожской атомной электростанции. По информации военных, на крышах третьего и четвертого энергоблоков были установлены посторонние предметы, которые могут оказаться взрывными устройствами.

6 июля были опубликованы спутниковые снимки от Planet Labs, на которых заметны неизвестные объекты, расположенные на крышах энергоблоков Запорожской АЭС. Украинская сторона предупреждала о готовящейся россиянами провокации на ЗАЭС.

Также, 21 июля гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что сотрудникам агентства российские оккупационные власти так и не предоставили запрошенный ранее доступ на крыши реакторов и их машинные залы, включая блоки 3 и 4.