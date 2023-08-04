Через місяць: МАГАТЕ отримало доступ до дахів 3-го і 4-го енергоблоків ЗАЕС, — Гроссі

Група фахівців під час огляду дахів двох реакторних блоків і машинних залів не виявила вибухових речовин. Цей доступ МАГАТЕ запитувало неодноразово, нагадав Гроссі.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі 4 серпня заявив, що на дахах будівель реакторів 3-го і 4-го енергоблоків Запорізької АЕС вибухових речовин експерти не виявили, повідомляє прес-служба МАГАТЕ.

Доступ до цих об'єктів, який неодноразово запитувало агентство, було отримано ввечері 3 серпня. Група фахівців змогла оглянути дахи двох реакторних блоків і машинних залів.

"Доступ до дахів у четвер було відкрито одразу після успішної дев'ятої зміни груп на станції. Експерти МАГАТЕ знову перетнули лінію фронту. Групи вирушали і прибували на станцію", — повідомив Гроссі.

В агентстві розповіли, що в ніч перед ротацією команда чула серію вибухів у районі станції. Унаслідок цих вибухів не було жодного впливу на майданчик АЕС, сусідню промзону або місто Енергодар.

Рафаель Маріано Гроссі наголосив на важливості надання експертам своєчасного доступу на всі території ЗАЕС для контролю за повним дотриманням п'яти основних принципів захисту найбільшої в Європі атомної електростанції. За його словами, МАГАТЕ продовжить свої запити на відвідування дахів інших 4 енергоблоків ЗАЕС.

Команда фахівців міжнародного агентства продовжує уважно стежити за ситуацією з наявністю води для охолодження шести реакторів станції, а також виконувати інші функції ядерної безпеки.

Нагадаємо, 4 липня прес-служба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що російські окупанти готують провокацію з вибухами на Запорізькій атомній електростанції. За інформацією військових, на дахах третього і четвертого енергоблоків було встановлено сторонні предмети, які можуть виявитися вибуховими пристроями.

6 липня було опубліковано супутникові знімки від Planet Labs, на яких помітні невідомі об'єкти, розташовані на дахах енергоблоків Запорізької АЕС. Українська сторона попереджала про підготовку росіянами провокації на ЗАЕС.

Також 21 липня гендиректор агентства Рафаель Гроссі заявив, що співробітникам агентства російська окупаційна влада так і не надала запитаний раніше доступ на дахи реакторів і їхні машинні зали, включно з блоками 3 і 4.