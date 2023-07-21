"На дахи реакторів доступу немає": у МАГАТЕ розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі заявив, що співробітникам агентства російська окупаційна влада так і не надала запитаний раніше доступ на дахи реакторів та їхні машинні зали, включно з блоками 3 і 4.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі 20 липня повідомив, що експерти МАГАТЕ за останній тиждень провели додаткові інспекції та обходи на Запорізькій атомній електростанції в Україні.

За словами Гроссі, фахівці агентства не виявили жодної важкої військової техніки, вибухових речовин або мін, але вони все ще очікують доступу до дахів будівель реакторів.

Група експертів МАГАТЕ перевірила блоковий щит управління, реакторний зал, басейн витримки, аварійний блоковий щит управління, приміщення, в яких розташовані електричні шафи систем безпеки, машинний зал.

"У машинних залах енергоблоків № 1, 2 і 4 експерти МАГАТЕ бачили транспортні засоби, проте видимих слідів вибухових речовин або мін виявлено не було", — повідомив Рафаель Гроссі.

У своїй заяві гендиректор наголосив, що співробітникам агентства ще не надали запитаний раніше доступ на дахи реакторів і їхні машинні зали, включно з блоками 3 і 4, які становлять особливий інтерес.

Також, після руйнування Каховської греблі, МАГАТЕ продовжують уважно стежити за ситуацією з наявністю води для охолодження шести реакторів ЗАЕС.

За інформацією Гроссі, водопостачання залишається відносно стабільним. Рівень води знижується приблизно на 1 сантиметр на день, в охолоджувальних ставках води достатньо на кілька місяців.

Зазначимо, напередодні, 19 липня, ГУР Міноборони викрили плани російського командування щодо Запорізької ЗАЕС. За словами розвідників, окупанти поширюють фейкові повідомлення про начебто штурм атомної станції, які незабаром проведуть "війська". Вказується, що подія відбудеться наприкінці липня.

Нагадаємо, 20 липня в НАЕК "Енергоатом" розповіли про дії окупаційної влади та компанії "Росатом" на Запорізькій АЕС. Зокрема, росіяни вимагають у персоналу запустити четвертий енергоблок атомної станції.