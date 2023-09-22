"ЗСУ вже поруч": партизани провели спецоперацію в окупованому Енергодарі, — ЗМІ

Представники опору запустили безпілотник, за допомогою якого скинули тисячі листівок зі зверненням до жителів міста.

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Рух опору в окупованому Енергодарі провів у місті успішну спецоперацію в ніч із 21 на 22 вересня. За допомогою дрона партизани скинули на місто тисячі листівок зі зверненням до місцевих жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в розвідці.

"Жителі Енергодара! Україна робить усе для повернення мирного життя. Скоро додому. Зберігайте спокій і віру. ЗСУ вже поруч. Слава Україні!", — йдеться в тексті листівки.

Джерело видання повідомило, що безпілотник запустили з окупованої території, він поширив п'ять тисяч листівок. Також повідомляється, що подібні акції проводяться регулярно.

На момент публікації матеріалу прес-центр ГУР МОУ офіційно не коментував інформацію про проведення операції в Енергодарі.

Партизани провели спецоперацію в окупованому Енергодарі Фото: РБК-Україна

Окупація Енергодара та ЗАЕС

Енергодар є містом-супутником Запорізької атомної електростанції, яку в березні минулого року тимчасово захопили росіяни. Сили РФ постійно влаштовують провокації на станції та тероризують персонал АЕС.

У червні глава ГУР Міноборони України в ефірі національного телемарафону попередив, що російські військові замінували ставок-охолоджувач ЗАЕС.

У липні росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у "гарячий стан", що підвищило ризики ядерної катастрофи. А група МАГАТЕ, яка перебуває на АЕС, побачила кілька мін у буферній зоні між внутрішніми та зовнішніми огорожами станції.

У серпні ЗС РФ завезли на ЗАЕС важку техніку і влаштували стрільби. За словами місцевих жителів, росіяни вели вогонь біля вибухонебезпечних об'єктів, нехтуючи нормами ядерної та радіаційної безпеки.

Нагадаємо, що у вересні партизани підірвали в Енергодарі паспортний стіл, де колаборанти влаштували застілля. Унаслідок вибуху було пошкоджено приміщення, а кількох колаборантів доправили до лікарні.