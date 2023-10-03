В США ни ногой: в Госдепе не исключают ареста Путина, если он посетит саммит АТЭС

В дипломатическом учреждении отметили, что "были бы очень удивлены", если бы Владимир Путин, который в последнее время почти не выезжает за пределы РФ из-за страха ареста за совершенные им военные преступления, захотел бы появиться на встрече АТЭС.

В США не исключают, что приезд российского президента Владимира Путина на саммит АТЭС, который состоится в Сан-Франциско в середине ноября, может завершиться его арестом. Об этом во время пресс-брифинга в Вашингтоне сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

"Мы признаем наши обязательства как хозяина АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Но мы будем придерживаться наших правил и положений о санкциях", — сказал он, отвечая на вопрос российского журналиста о том, планируют ли США официально пригласить Путина на саммит в Сан-Франциско.

Он также добавил, что очень бы удивился, если бы российский президент приехал в США, поскольку из-за страха быть арестованным за свои преступления он боится выезжать за границы РФ.

Правда Миллер не дал прямого ответа на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты, которые не являются членом Международного уголовного суда, провести арест кремлевского лидера.

"Существуют другие механизмы привлечения к ответственности, которые применяются, и МУС - это лишь один из них",- отметил представитель Госдепа.

Напомним, что по сообщению росСМИ, Москва будет добиваться от Вашингтона решения об участии Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее сообщалось, что прокурор Международного уголовного суда может вскоре выдать новые ордера на арест президента РФ Владимира Путина и других представителей высшего руководства страны.