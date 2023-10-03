Поджег дом с женщинами: в РФ наемника ЧВК "Вагнер" подозревают в двойном убийстве

Наемник, который воевал на войне в Украине, вернулся домой — за 3600 км от линии фронта. По словам журналистов, во время обыска у боевика обнаружили канистру от бензина.

В Красноярском крае РФ произошло двойное убийство, которое пытались скрыть поджогом дома. Основной подозреваемый — россиянин, который воевал в составе ЧВК "Вагнер". Уволившись из компании, он вернулся на родину, где совершил уголовное преступление. О деталях дела говорится в заметке в Telegram-канале Baza.

Автор сообщения указывает, что чрезвычайное происшествие произошло в селе Ермаковское Красноярского края РФ. Отметим, населенный пункт расположен в 3600 км от Украины, в нем когда-то проживало около 8 тыс. человек, которые зарабатывали деньги на местных лесоперерабатывающих предприятиях.

Населенный пункт, где произошло убийство в РФ Фото: Google maps

В Ермаковское прибыл экс-вагнеровец, который совершил преступление в ночь со 2 на 3 октября 2023 года, пишет Baza.

Началось все с того, что в селе загорелся дом. На пожар прибыли работники МЧС: они потушили огонь и выяснили, что посреди обугленных остатков лежат два тела. Позже стало известно, что это жители дома: 68-летняя хозяйка и ее 35-летняя дочь.

В заметке указано, что российские правоохранители открыли уголовное дело о двойном убийстве. В преступлении заподозрили "вагнеровца": предположили, что он совершил убийство и намеренно поджег дом, чтобы это скрыть. Пока не ясно, что его связывает с женщинами. Однако отмечается, что во время обыска в его доме обнаружили канистру.

Отметим, имя подозреваемого не известно. Других подробностей дела в сети не отыскалось. Однако сообщают, что мужчине — 31 год, ранее его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а с войны в Украине он вернулся в мае 2023 года.

В местных Telegram-каналах ничего не пишут о событии, о котором говорится в заметке Baza: пишут об утечке дизтоплива из цистерны на железной дороге, о дезертирстве из части, но об убийстве данных нет. Губернатор Михаил Котюков также не подтверждает ЧП: последнее его сообщение касается новостройки в Красноярске. ГУ МЧС в Красноярском крае рассказало о пожарах, которые произошли в ночь со 2 на 3 октября: пишет о пожаре на ферме и в квартире.

ЧВК "Вагнер": детали

Отметим, Частная военная компания "Вагнер" принадлежала Евгению Пригожину и участвовала в военных конфликтах и войнах в Сирии, Мали, ЦАР и ряде других стран. С начала вторжения РФ "вагнеровцы" воевали на восточном фронте и участвовали в оккупации и уничтожении Бахмута в Донецкой области.

В июне 2023 года Пригожин начал мятеж против Минобороны РФ и президента России Владимира Путина. На третий день мятеж прекратился, при этом часть наемников перешла на сторону Минобороны, часть уехала в Беларусь и Африку, часть уволилась и отправилась домой.

Западные СМИ обратили внимание на экс-начштаба ЧВК "Вагнер" Андрея Трошева — Путин назначил его ответственным за подготовку добровольцев для участия в войне в Украине. Между тем аналитики ISW утверждают, что наемники могут войти в структуру Росгвардии и попасть под управление соратника Путина — генерала Виктора Золотова.

Напоминаем, аналитики исследовали отзывы российских военных о действиях командования ВС РФ на войне в Украине. Выяснили, что "начальство" вроде бы требует невозможного: бросает в атаку и насмерть подчиненных, а потом наказывает низших командиров. Между тем на Луганском отрезке фронта у России закончился основной состав воюющих подразделений: им на замену прислали новобранцев из 25 армии.