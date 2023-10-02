Вместо Пригожина: в ISW назвали имена возможных новых командиров ЧВК "Вагнер" (фото)

Часть "вагнеровцев" не соглашаются подчиняться соратнику Пригожина, который согласился работать на Минобороны РФ. Они более склонны пойти на работу в Росгвардию.

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29 сентября президент РФ Владимир Путина встретился в Кремле с экс-начштаба ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым. Военному, который руководил лагерем "вагнеровцев" в Молькино, поручили формировать новые подразделения добровольцев для войны в Украине. Западные СМИ уверены, что Трошин стал избранником Путина и его сделают новым руководителем наемников. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) назвали имена еще нескольких конкурентов экс-начштаба ЧВК "вагнер". О деталях конкурентной борьбы говорится в крайнем аналитическом отчете на портале ISW.

Аналитики указывают, что после смерти владельца Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина ЧВК "Вагнер" и наемники имеют "неопределенный статус". Боевики дислоцируются в лагерях на территории нескольких стран: в Беларуси, ЦАР, Мали, Ливии, ранее имели базы в Сирии и в РФ. Кремль назначил нового командира — им должен стать Трошев, который получил должность в Минобороны РФ. Однако в отчете ISW указывают, что эта кандидатура — не окончательная.

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Трошев возглавил группу "вагнеровцев", которые после мятежа Пригожина перешли на сторону Москвы, напомнили аналитики. Об этом помнят остальные боевики, которые этого не сделали и последовали за Пригожиным. В ISW предполагают, что боевики будут сопротивляться: не захотят, чтобы этого человека сделали их новым командиром. Кто же сможет управлять наемниками? Названы три кандидата.

Павел Пригожин — 25-летний сын Евгения Пригожина, который ведет переговоры о переподчинении "Вагнера". В частности, предлагает, чтобы наемники вошли в структуру Росгвардии. При этом указывает, что члены ЧВК сохранят символику, идеологию, название, командиров и тому подобное.

"Известный источник, связанный с "Вагнером", сообщил, что бойцам не придется подписывать контракты с Минобороны РФ", — цитирует ISW сообщение из вагнеровского паблика.

Павел Пригожин, сын Евгения Пригожина, погибшего владельца ЧВК "Вагнер" Фото: Из открытых источников

Михаил Ватанин — руководитель службы безопасности ЧВК "Вагнер", который якобы имеет влияние на Павла Пригожина. В отчете предполагают, что он может неофициально руководить заявлениями 25-летнего мужчины.

Михаил Ватанин, боевик ЧВК "Вагнер" Фото: Миротворец

Виктор Золотов — директор Федеральной службы войск Росгвардии, которая входит в структуру МВД РФ. По его мнению, несколько подразделений наемников могут войти в структуру Росгвардии. Отмечается, что у данного ведомства до сих пор не было техники и инфраструктуры, которые могли бы обеспечить предварительную боеспособность подразделения. Такие возможности, однако, есть у Минобороны РФ.

Виктор Золотов, директор Росгвардии Фото: Из открытых источников

"По сообщению источника, знающего ситуацию, глава Росгвардии Виктор Золотов начал рассматривать вопрос присоединения "музыкантов" из группы "Вагнер" в состав военной структуры, которую он курирует", — говорится в отчете.

Аналитики резюмируют, что ЧВК "Вагнер" еще может восстановить силы, чтобы стать угрозой на войне в Украине. Чтобы использовать это боевое формирование, Кремлю следует наладить сильное централизованное руководство, говорится в отчете ISW.

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Отметим, расследователи установили, что Павел Пригожин претендует на наследство отца в России. Речь идет о 12 млрд руб. — деньги за недвижимость и компании. Несколькими неделями ранее СМИ сообщили о попытках российских властей захватить ресурсы ЧВК "Вагнер" в Африке, однако с этим есть проблемы: все держалось на личных контактах погибшего.

Напоминаем, согласно отчету ISW, ВСУ продолжает вести наступательные действия под Работиным: на некоторых участках атакуют, на некоторых — пришлось отступить. Зато отмечают успешное продвижение на Бахмутском отрезке фронта. Согласно сообщениям украинского командования, есть определенное продвижение в районе под Клещиевкой.