Превратили в "земля-земля": появилось первое видео пуска модернизированной Украиной ракеты С-200

С-200 широко экспортировались, но впоследствии система устарела, и большинство стран в 90-х и 2000-х годах прекратили ее использование. Украина официально сняла с вооружения последние батареи С-200 осенью 2013 года.

В сети появилось видео, предположительно, запуска модернизированных украинских зенитных ракет С-200. Его опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, эти кадры могут быть первым визуальным подтверждением пуска таких ракет.

"Скорее всего, от оригинальной ракеты остался только корпус. Ведь для того, чтобы превратить эту ракету в баллистическую, необходимо было переделать систему наведения", — пишет Бутусов.

Где и когда были сделаны кадры, неизвестно.

Ракеты С-200

Зенитно-ракетные комплексы С-200 начали разрабатывать в Советском Союзе 60 лет назад. Их разработкой занималось конструкторское бюро "Алмаз" в Санкт-Петербурге.

На вооружение армии СССР комплекс приняли в 1967 году. После этого его несколько раз совершенствовали, в частности, пытались увеличить их дальность.

В конце 2013 года во времена президентства Виктора Януковича, было объявлено о снятии с вооружения этих ЗРК из-за якобы их устарелости. Пусковые площадки демонтировали, а ракеты отправили на хранение, поэтому накануне оккупации Крыма Украина оказалась фактически без противовоздушной обороны.

Комплекс С-200

В 2018 году первый заместитель министра обороны Иван Руснак публично заявил, что Украина возвращает в строй С-200. По его словам, проблем с зенитными ракетами нет, как и с токсичным жидким топливом к ним. Единственная задержка — кабели, необходимые для пусковых площадок.

10 июля в Минобороны РФ сообщили, что Украина нанесла удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант. 28 июля российское оборонное ведомство сообщило, что такая "переделанная" ракета нанесла удар по центру Таганрога и по городку Азов в Ростовской области. Еще одна атака, вероятно, ракетами С-200 была сделана 12 августа по Крымскому мосту.