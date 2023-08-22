Новые радары певратили советские ракеты в "самое мощное оружие" Украины, — эксперт

Хотя ракета С-200 была разработана еще в 60-х годах прошлого века при СССР, украинцам удалось ее значительно модернизировать и ее теперь очень сложно сбить.

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Вооруженные силы Украины применяют старые советские зенитно-ракетные комплексы С-200 для атак по наземным целям благодаря радарам нового поколения. Об этом пишет Forbes со слов Трента Теленко, бывшего аудитора по качеству Агентства по управлению оборонными контрактами США, хорошо знакомого с С-200 и его ракетой 5В28.

По его мнению, ВСУ превратили восьмитонную планирующую ракету 5В28 С-200, которую советское бюро вооружения КБ-1 разработало для сбивания американских бомбардировщиков с ядерными боеголовками, в самое мощное украинское оружие глубокого удара с помощью новой головки самонаведения. Эксперт считает, что украинцы могли поставить на них бортовую радиолокационную станцию (РЛС) от ракет "Гром-2", которые украинское КБ "Южное" разрабатывает в качестве замены существующих баллистических ракет "Точка-У".

Ракета 5В28 – огромная и на ней наверняка есть место для более малоразмерной и современной боеголовки Гром-2, считает Теленко. Он говорит, что в ракету можно добавить радар миллиметрового диапазона, который позволит точнее менять траекторию во время полета к цели. С современной головкой самонаведения комплекс С-200 становится мощным ударным оружием с дальностью удара 402 километра, а если верить "истерикам" российских пропагандистов, то и вовсе 600 километров, отмечает эксперт.

В успешных ударах ВСУ по военным объектам в глубине России не стоит слишком уж винить их ПВО, говорит Теленко. По его мнению, большинству средств противовоздушной обороны будет сложно поразить приближающуюся ракету 5V28, которая на максимальной скорости 4 Маха может преодолеть максимальную дальность полета всего за пять минут.

Даже лучшим американским средствам противовоздушной обороны должно немного повезти, чтобы поразить ракету, летящую с такой скоростью. Хотя, справедливости ради, отмечает эксперт, украинские ПВО успешно использовали американские ракеты Patriot для перехвата российских ракет "Кинжал", скорость которых превышает 5 Маха.

"Русские продолжают заявлять об уничтожении ракет 5В28, но все это без кадров перехвата, имеющих очевидные доказательства", — поясняет Теленко.

Удар ракетой по Таганрогу

Напомним, 19 августа в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки ЗРК С-200 ВСУ по Крыму. В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что удар был нанесен модернизированной под ударный вариант ракетой С-200. Мощный взрыв слышали жители Симферополя, Алушты и сел Бахчисарайского района.