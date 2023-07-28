Взрыв ракеты в российском Таганроге: росСМИ показали момент "прилета" (видео)

Глава городской администрации Таганрога Андрей Фатеев заявил, что в связи со взрывом в городе введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты в одно из зданий города Таганрог, что в Российской Федерации. Соответствующие кадры опубликовало российское издание "Известия" 28 июля.

Сообщается, что удар пришелся на кафе "Чехов сад". Судя по обнародованному видео, ракета двигалась с юго-западного направления.

В Таганроге взорвалась ракета

Тем временем глава городской администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что в городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в районе места взрыва ракеты.

Взрыв в Таганроге: что известно

Напомним, 28 июля, в российском городе Таганрог Ростовской области взорвалась ракета. По словам губернатора Василия Голубева, взрыв произошел в Лермонтовском переулке. Как отметили российскими СМИ, рядом с рестораном "Чехов сад", возле которого произошел взрыв, также находится здание городской администрации, больница и налоговая.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в атаке на Таганрог Ростовской области якобы виновата Украина. В МО РФ утверждают, что ВСУ якобы "переоборудовали" зенитную ракету для удара по российскому городу.

Взрыв в Таганроге также прокомментировал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По словам чиновника, за взрывами в российских городах стоит армия РФ. Он отметил, что в Таганроге имели место "безграмотные действия" операторов российских ПВО.

Мы также сообщали, что 28 июля взрывы также прозвучали в Азовском районе Ростовской области РФ. Позже в Минобороны РФ сообщили о том, что ПВО якобы сбила над городом Азов такую же ракету, которая взорвалась перед этим в Таганроге.