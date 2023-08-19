Ракетный удар по Крыму: в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки ЗРК С-200

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что удар был нанесен модернизированной под ударный вариант ракетой С-200. Мощный взрыв слышали жители Симферополя, Алушты и сел Бахчисарайского района.

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В ночь на 19 августа по территории временно оккупированного Крыма был нанесен удар ракетой комплекса ПВО С-200. Ракета якобы была своевременно обнаружена российскими средствами противовоздушной обороны и сбита. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ракетном ударе российская сторона традиционно обвинила "киевский режим", однако украинские военные данную информацию пока не комментировали.

"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Жертв и разрушений на земле нет", — говорится в сообщении.

В местных пабликах отмечают, что мощный взрыв ночью слышали в Симферополе, Перевальном, Алуште и селах Бахчисарайского района.

По информации росСМИ, подобная попытка обстрела из модернизированного ЗРК С-200 была предпринята 12 августа. Сообщалось, что целью ракеты был Крымский мост, однако российские системы ПВО отразили атаку.

Также было отмечено, что украинские военные якобы переделали советские системы С-200 под ударный вариант, и таких комплексов у ВСУ много, поэтому дефицита в данном виде вооружения Киев не испытывает.

Напомним, 12 августа на территории временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы. В сети появились видео, на который слышны звуки стрельбы и взрывов — сообщалось о работе средств ПВО.

Взрывы прозвучали 18 августа и в Севастополе. По информации местных Telegram-каналов, громкие звуки были слышны в районе Балаклавы, после чего было сказано о "плановом уничтожении боеприпасов".